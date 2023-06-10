«Я так считаю». Экс-звезда Реала сделал неожиданный прогноз на финал Лиги чемпионов
Гарет Бейл верит в легкую победу Манчестер Сити (Фото:Гарет Бейл через Instagram)
Бывший футболист мадридского Реала Гарет Бейл, который недавно завершил карьеру, сделал прогноз на финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Манчестер Сити и Интер.
По мнению Бейла, Манчестер Сити одержит легкую победу, разгромив Интер со счетом 5:0, сообщает пресс-служба УЕФА в Twitter.
«Я так считаю», — объяснил свой прогноз Бейл.
Также валлиец считает, что лучшим игроком финала станет хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.
Ранее Манчестер Сити и Интер объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов.