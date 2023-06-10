«Я так считаю». Экс-звезда Реала сделал неожиданный прогноз на финал Лиги чемпионов 10 июня, 21:45 Гарет Бейл верит в легкую победу Манчестер Сити (Фото:Гарет Бейл через Instagram)

Бывший футболист мадридского Реала Гарет Бейл, который недавно завершил карьеру, сделал прогноз на финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Манчестер Сити и Интер.

По мнению Бейла, Манчестер Сити одержит легкую победу, разгромив Интер со счетом 5:0, сообщает пресс-служба УЕФА в Twitter.

«Я так считаю», — объяснил свой прогноз Бейл.

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Также валлиец считает, что лучшим игроком финала станет хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.

Ранее Манчестер Сити и Интер объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов.