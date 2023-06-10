Манчестер Сити — Интер: обзор финала Лиги чемпионов — видео 10 июня, 13:23 Фанаты ждут голов (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

10 июня в Стамбуле будет разыгран самый престижный клубный трофей Европы. Встречаются Манчестер Сити и Интер.



Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Интер. Мы также будем в режиме реального времени выкладывать видеоповторы голов финального поединка.

Видео дня

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ИНТЕР — 0:0 (обновляется)

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