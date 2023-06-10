Манчестер Сити — Интер: обзор финала Лиги чемпионов — видео
Фанаты ждут голов (Фото:REUTERS/Umit Bektas)
10 июня в Стамбуле будет разыгран самый престижный клубный трофей Европы. Встречаются Манчестер Сити и Интер.
Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Интер. Мы также будем в режиме реального времени выкладывать видеоповторы голов финального поединка.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ИНТЕР — 0:0 (обновляется)
Ранее мы писали, где в Украине можно посмотреть финал Лиги чемпионов.
Кроме того, стало уже известно, кто в следующем сезоне будет представлять Украину в Лиге чемпионов.