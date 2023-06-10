Возле стадиона финала Лиги чемпионов вспыхнул большой пожар — видео
Пожар не повлиял на проведение матча (Фото:REUTERS/Umit Bektas)
В Стамбуле возле Олимпийского стадиона им. Ататюрка, где проходит финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Интер, возник пожар.
Огонь разгорелся на одном из заводов в непосредственной близости от арены за два часа до начала матча, сообщает Goal.com.
Большие клубы черного дыма нависли практически над трибунами стадиона.
Пожар не повлиял на проведение финала Лиги чемпионов и матч начался вовремя.
Сообщалось, что экс-звезда Реала Гарет Бейл сделал неожиданный прогноз на финал Лиги чемпионов.