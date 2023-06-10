Возле стадиона финала Лиги чемпионов вспыхнул большой пожар — видео

10 июня, 22:48
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Пожар не повлиял на проведение матча (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Пожар не повлиял на проведение матча (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В Стамбуле возле Олимпийского стадиона им. Ататюрка, где проходит финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Интер, возник пожар.

Огонь разгорелся на одном из заводов в непосредственной близости от арены за два часа до начала матча, сообщает Goal.com.

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Большие клубы черного дыма нависли практически над трибунами стадиона.

Видео дня

Пожар не повлиял на проведение финала Лиги чемпионов и матч начался вовремя.

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Сообщалось, что экс-звезда Реала Гарет Бейл сделал неожиданный прогноз на финал Лиги чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Манчестер Сити Стамбул ФК Интер Пожар

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