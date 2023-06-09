Манчестер Сити — Интер: букмекеры удивили прогнозом на финал Лиги чемпионов 9 июня, 16:50 Клуб из Манчестера — фаворит ЛЧ (Фото:Reuters/Paul Childs)

10 июня в Стамбуле будет сыгран главный матч еврокубкового сезона. В битве за трофей встречаются английский Манчестер Сити и итальянский Интер.



Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию матча МанСити — Интер.

Кто фаворит в финале? Аналитики букмекерских контор удивили прогнозом. Они дают МанСити 64% на победу в основное время. К примеру, котировки компании Favbet на основное и дополнительное время: победа Манчестер Сити — 1.52, ничья — 4.80, победа Интера — 6.80. Победитель турнира: МанСити — 1.25, Интер — 4.50.

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Специалисты прогнозируют, что команды на двоих могут забить три гола.

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