Манчестер Сити — Интер: букмекеры удивили прогнозом на финал Лиги чемпионов
Клуб из Манчестера — фаворит ЛЧ (Фото:Reuters/Paul Childs)
10 июня в Стамбуле будет сыгран главный матч еврокубкового сезона. В битве за трофей встречаются английский Манчестер Сити и итальянский Интер.
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию матча МанСити — Интер.
Кто фаворит в финале? Аналитики букмекерских контор удивили прогнозом. Они дают МанСити 64% на победу в основное время. К примеру, котировки компании Favbet на основное и дополнительное время: победа Манчестер Сити — 1.52, ничья — 4.80, победа Интера — 6.80. Победитель турнира: МанСити — 1.25, Интер — 4.50.
Специалисты прогнозируют, что команды на двоих могут забить три гола.
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