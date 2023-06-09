Манчестер Сити — Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 9 июня, 12:21 Гвардиола против Индзаги (Фото:REUTERS)

10 июня в Стамбуле будет поставлена точка в еврокубковом сезоне. Главный клубный трофей разыграют английский Манчестер Сити и итальянский Интер.



Ранее уже было сыграно два еврокубковых финала. Лигу Европы выиграла Севилья, а победителем Лиги конференций стал Вест Хэм.

Матч Манчестер Сити — Интер начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.

Видео дня

Путь в финал

Манчестер Сити

Занял первое место в группе G

Фото: wikipedia.org

1/8 финала: против Лейпцига (1:1, 7:0)

Четвертьфинал: против Баварии (3:0, 1:1)

Полуфинал: против Реала (1:1, 4:0)

Интер

Занял второе место в группе С

Фото: wikipedia.org

1/8 финала: против Порту (1:0, 0:0)

Четвертьфинал: против Бенфики (2:0, 3:3)

Полуфинал: против Милана (2:0, 1:0)

Достижения

Манчестер Сити в 1970 году выиграл Кубок кубков. В финале английский клуб обыграл польский Гурник — 2:1. А в 2021 году МанСити проиграл Челси в финале Лиги чемпионов — 0:1.

Европейских побед у Интера гораздо больше. Клуб трижды выигрывал Кубок/Лигу чемпионов: 1964 (Реал — 3:1), 1965 (Бенфика — 1:0), 2010 (Бавария — 2:0). Еще дважды проигрывал финалы: 1967 (Селтик — 1:2), 1972 (Аякс — 0:2).

Кроме того, у Интера три победы и два финала в Кубке УЕФА/Лиге Европы: 1991 (Рома — 2:0, 0:1), 1994 (Зальцбург — 1:0, 1:0), 1997 (Шальке — 1:1, 0:1), 1998 (Лацио — 3:0), 2020 (Севилья — 2:3).

Цитаты

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола: «Нужно радоваться, когда выходишь в финал Лиги чемпионов. Надо сказать, что финал против итальянского клуба — не лучший подарок».

Главный тренер Интера Симоне Индзаги: «Финал был для нас мечтой, но мы всегда в нее верили. Горжусь, что работаю в этом клубе. Никто ничего нам не подарил, мы все это заслужили».

Что получит победитель

Кубок чемпионов весит 7,5 килограмма и возвышается на 73,5 сантиметра. «Возможно, это не шедевр искусства, однако все в футболе хотят к нему прикоснуться», — сказал создатель трофея Юрг Штадельманн.

Скульптура трофея ЛЧ в центре Стамбула / Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan