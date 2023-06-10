Манчестер Сити — Интер. Стали известны стартовые составы на финал Лиги чемпионов 10 июня, 20:40 Манчестер Сити во второй раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов (Фото:УЕФА)

Манчестер Сити и Интер объявили стартовые составы на финальный матч Лиги чемпионов.

Стартовые составы:

Манчестер Сити: Эдерсон, Диаш, Стоунз, Аке, Аканджи, Родри, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду, Холанд, Грилиш

Запасные: Ортега, Карсон, Уокер, Филлипс, Ляпорт, Альварес, Гомес, Марез, Перроне, Фоден, Палмер, Льюис

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Интер: Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Мартинес, Джеко

Запасные: Ханданович, Кордас, Гальярдини, Де Врей, Гозенс, Корреа, Белланова, Асслани, Мхитарян, Дамброзио, Шкриньяр, Лукаку

Поединок состоится сегодня, 10 июня, в 22:00 по киевскому времени в Стамбуле на Олимпийском стадионе им. Ататюрка.

В полуфинале Лиги чемпионов Манчестер Сити победил Реал, а Интер в дерби одолел Милан.