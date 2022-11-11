Манчестер Сити сыграет с Ливерпулем. Стали известны пары 1/8 финала Кубка английской лиги 11 ноября, 09:52 На предыдущей стадии Манчестер Сити выбил Челси (Фото:Reuters/Carl Recine)

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги.

По итогам жеребьевки уже на этой стадии между собой сыграют два английских топ-клуба Манчестер сити и Ливерпуль, тогда как Манчестер Юнайтед получил у соперников клуб из Чемпионшипа - Бернли.

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Первые поединки 1/8 финала пройдут 20 декабря.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги:

Вулвергемптон — Гиллингем

Саутгемптон - Линкольн

Блэкберн - Ноттингем Форрест

Ньюкасл - Борнмут

Манчестер Сити – Ливерпуль

Манчестер Юнайтед - Бернли

МК Донз - Лестер

Чарльтон – Брайтон

Ранее сообщалось, что в 1/16 финала Манчестер Сити выбил Челси, а Арсенал и Тоттенхэм вылетели.