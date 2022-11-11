Манчестер Сити сыграет с Ливерпулем. Стали известны пары 1/8 финала Кубка английской лиги
На предыдущей стадии Манчестер Сити выбил Челси (Фото:Reuters/Carl Recine)
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги.
По итогам жеребьевки уже на этой стадии между собой сыграют два английских топ-клуба Манчестер сити и Ливерпуль, тогда как Манчестер Юнайтед получил у соперников клуб из Чемпионшипа - Бернли.
Первые поединки 1/8 финала пройдут 20 декабря.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги:
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Вулвергемптон — Гиллингем
Саутгемптон - Линкольн
Блэкберн - Ноттингем Форрест
Ньюкасл - Борнмут
Манчестер Сити – Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Бернли
МК Донз - Лестер
Чарльтон – Брайтон
Ранее сообщалось, что в 1/16 финала Манчестер Сити выбил Челси, а Арсенал и Тоттенхэм вылетели.