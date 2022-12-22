Манчестер Сити в результативном матче выбил Ливерпуль из Кубка английской лиги
На двоих команды забили пять мячей (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)
Манчестер Сити обыграл Ливерпуль в 1/8 финала Кубка английской лиги и вышел в четвертьфинал турнира.
Счет в поединке уже на 10-й минуте открыл форвард «горожан» Эрлинг Холанд. «Красные» достаточно быстро отыгрались — забитым мячом отметился Фабио Карвалью.
В дебюте второго тайма команды снова обменялись голами. Сначала отличился Рияд Марез, а спустя минуту счет сравнял Мохамед Салах.
Победу же Манчестер Сити принес результативный удар Натана Аке.
Манчестер Сити — Ливерпуль 3:2
Голы: Холанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 — Карвалью, 20, Салах, 48
Ранее из Кубка английской лиги вылетели лондонские Арсенал и Тоттенхэм.