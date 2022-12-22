Манчестер Сити в результативном матче выбил Ливерпуль из Кубка английской лиги

22 декабря, 23:52
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На двоих команды забили пять мячей (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

На двоих команды забили пять мячей (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Манчестер Сити обыграл Ливерпуль в 1/8 финала Кубка английской лиги и вышел в четвертьфинал турнира.

Счет в поединке уже на 10-й минуте открыл форвард «горожан» Эрлинг Холанд. «Красные» достаточно быстро отыгрались — забитым мячом отметился Фабио Карвалью.

В дебюте второго тайма команды снова обменялись голами. Сначала отличился Рияд Марез, а спустя минуту счет сравнял Мохамед Салах.

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Победу же Манчестер Сити принес результативный удар Натана Аке.

Манчестер Сити — Ливерпуль 3:2
Голы: Холанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 — Карвалью, 20, Салах, 48

Ранее из Кубка английской лиги вылетели лондонские Арсенал и Тоттенхэм.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Манчестер Сити ФК Ливерпуль Кубок английской лиги Эрлинг Холанд

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