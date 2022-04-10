Манчестер Сити и Ливерпуль после результативного матча сохранили интригу в чемпионской гонке английской Премьер-лиги

10 апреля, 20:45
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Манчестер Сити опережает Ливерпуль на одно очко (Фото:Reuters/Carl Recine)

Манчестер Сити опережает Ливерпуль на одно очко (Фото:Reuters/Carl Recine)

Манчестер Сити и Ливерпуль сыграли вничью 2:2 в центральном матче 32-го тура английской Премьер-лиги и сохранили интригу в борьбе за золотые награды чемпионата.

На гол Де Брюйне в дебюте игры уже через несколько минут точным ударом ответил Диогу Жота.

Еще до перерыва Габриэл Жезус во второй раз вывел «горожан» вперед, однако на старте второго тайма счет сравнял Мане.

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В итоге матч завершился вничью 2:2, а Манчестер Сити остался лидером, опережая Ливерпуль только на одно очко.

Манчестер Сити — Ливерпуль 2:2
Голы: Де Брюйне, 5, Габриэл Жезус, 36 — Диогу Жота, 13, Мане, 46

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Эвертон с Виталием Миколенко в составе сенсационно обыграл Манчестер Юнайтед (1:0).

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Манчестер Сити ФК Ливерпуль Английская Премьер-лига

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