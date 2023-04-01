Манчестер Сити уничтожил Ливерпуль — видео матча дня в АПЛ 1 апреля, 17:49 Де Брейне забивает свой сотый гол в чемпионатах (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

В чемпионате Англии завершился матч 29-го тура, в котором встречались гранды мирового футбола. Манчестер Сити принимал Ливерпуль.



Центральный поединок АПЛ выдался богатым на голы. В основном забивали хозяева поля. Манчестер Сити одержал победу со счетом — 4:1.

Счет в матче открыл Ливерпуль. Уже на 17-й минуте отличился Мохамед Салах. Однако потом мячи влетали только в сетку мерсисайдских ворот.

Видео дня

Манчестер Сити — Ливерпуль — 4:1

Голы: Альварес, 27, де Брейне, 46, Гюндоган, 53, Грилиш, 74 — Салах, 17.

Для де Брейне этот гол стал сотым во внутренних чемпионатах. Кевин забил 62 гола за Манчестер Сити в АПЛ, 15 — за Генк в чемпионате Бельгии, 13 — за Вольфсбург в Бундеслиге и 10 — за Вердер также в Бундеслиге.

Обзор матча МанСити — Ливерпуль:

Манчестер Сити занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 64 очка. Ливерпуль находится на шестой строчке, заработав 42 очка. Лидирует Арсенал (69).



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