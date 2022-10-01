Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги
Сити на пять очков опережает Юнайтед (Фото:REUTERS/Craig Brough)
НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями поединка 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.
Поединок Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед состоится в Манчестере на стадионе Этихад 2 октября в 16:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 15:30.
Что нужно знать про Манчестер Сити перед матчем:
- находится на 2-м месте в таблице с отрывом в четыре очка от лидера Арсенала;
- в прошлом сезоне АПЛ стал чемпионом;
- не знает поражений 10 последних игр кряду во всех турнирах при семи победах и трех ничьих;
- не сыграют защитник Лапорт, полузащитник Филлипс (травмы).
Что нужно знать про Манчестер Юнайтед перед матчем:
- находится на 6-м месте в таблице с отставанием в пять очков от соперника;
- в прошлом сезоне АПЛ занял шестую позицию;
- потерпел одно поражение в последних шести играх во всех турнирах при пяти победах;
- не сможет рассчитывать на защитников Магуайра, Уильямса (травмы).
Ориентировочные составы:
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аканджи, Канселу — Бернарду Силва, Родри, де Брейне — Фоден, Холанд, Грилиш
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дало, Варан, Мартинес, Маласия — Мактоминей, Эриксен — Антони, Фернандеш, Санчо — Рашфорд
НВ