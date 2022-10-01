Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги 1 октября, 20:56 Сити на пять очков опережает Юнайтед (Фото:REUTERS/Craig Brough)

НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями поединка 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.



Поединок Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед состоится в Манчестере на стадионе Этихад 2 октября в 16:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 15:30.

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Что нужно знать про Манчестер Сити перед матчем:

находится на 2-м месте в таблице с отрывом в четыре очка от лидера Арсенала;

в прошлом сезоне АПЛ стал чемпионом;

не знает поражений 10 последних игр кряду во всех турнирах при семи победах и трех ничьих;

не сыграют защитник Лапорт, полузащитник Филлипс ( травмы).

Что нужно знать про Манчестер Юнайтед перед матчем:

находится на 6-м месте в таблице с отставанием в пять очков от соперника;

в прошлом сезоне АПЛ занял шестую позицию;

потерпел одно поражение в последних шести играх во всех турнирах при пяти победах;

не сможет рассчитывать на защитников Магуайра, Уильямса ( травмы).

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аканджи, Канселу — Бернарду Силва, Родри, де Брейне — Фоден, Холанд, Грилиш

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дало, Варан, Мартинес, Маласия — Мактоминей, Эриксен — Антони, Фернандеш, Санчо — Рашфорд

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