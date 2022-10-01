Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги

1 октября, 20:56
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Сити на пять очков опережает Юнайтед (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Сити на пять очков опережает Юнайтед (Фото:REUTERS/Craig Brough)

НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями поединка 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Поединок Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед состоится в Манчестере на стадионе Этихад 2 октября в 16:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 15:30.

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Что нужно знать про Манчестер Сити перед матчем:

  • находится на 2-м месте в таблице с отрывом в четыре очка от лидера Арсенала;
  • в прошлом сезоне АПЛ стал чемпионом;
  • не знает поражений 10 последних игр кряду во всех турнирах при семи победах и трех ничьих;
  • не сыграют защитник Лапорт, полузащитник Филлипс (травмы).

Что нужно знать про Манчестер Юнайтед перед матчем:

  • находится на 6-м месте в таблице с отставанием в пять очков от соперника;
  • в прошлом сезоне АПЛ занял шестую позицию;
  • потерпел одно поражение в последних шести играх во всех турнирах при пяти победах;
  • не сможет рассчитывать на защитников Магуайра, Уильямса (травмы).

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аканджи, Канселу — Бернарду Силва, Родри, де Брейне — Фоден, Холанд, Грилиш

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дало, Варан, Мартинес, Маласия — Мактоминей, Эриксен — Антони, Фернандеш, Санчо — Рашфорд

НВ

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига

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