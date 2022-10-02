Английская Премьер-лига. Манчестер Сити разгромил Манчестер Юнайтед в сверхрезультативном дерби и приблизился вплотную к Арсеналу

2 октября, 17:55
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Эрлинг Холанд оформил в матче хет-трик (Фото:Reuters/Carl Recine)

Эрлинг Холанд оформил в матче хет-трик (Фото:Reuters/Carl Recine)

Манчестер Сити разгромил Манчестер Юнайтед в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

Уже в первом тайме в воротах «красных дьяволов» побывало четыре мяча. В трех из них поучаствовал Эрлинг Холанд, оформивший дубль и сделавший результативную передачу на Фила Фодена.

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После перерыва Юнайтед смог один мяч отыграть благодаря классным действиям Антони.

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Однако вскоре «горожане» ответили двумя голами в исполнении тех же Холанда и Фодена.

Последнее слово в матче осталось за гостями — в их составе дублем отметился Антони Марсьяль. Но избежать разгромного поражения Юнайтед все же не смог.

Победа позволила команде Хосепа Гвардиолы набрать 20 очков и вплотную приблизиться к лидирующему в турнирной таблице лондонскому Арсеналу.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 6:3
Голы: Фоден, 8, 44, 73, Холанд, 34, 37, 64 — Антони, 56, Марсьяль, 84, 90+1 (с пен.)

terrikon.com
Фото: terrikon.com

Накануне Арсенал победил Тоттенхэм в дерби и сохранил лидерство в чемпионате Англии.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Чемпионат Англии

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