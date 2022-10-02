Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция матча английской Премьер-лиги 2 октября, 01:15 Букмекеры считают Сити фаворитом матча (Фото:REUTERS/Peter Powell)

НВ следит за ходом игры 9-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Начало — в 16:00 по киевскому времени сегодня, 2 октября.



Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аканджи, Канселу — Бернарду Силва, Родри, де Брейне — Фоден, Холанд, Грилиш

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дало, Варан, Мартинес, Маласия — Мактоминей, Эриксен — Антони, Фернандеш, Санчо — Рашфорд

Видео дня

Матч пройдет в Манчестере на стадионе Этихад. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Манчестер Сити находится на 2-м месте в таблице с отставанием в четыре очка от лидера Арсенала. Команда в прошлом сезоне АПЛ стала чемпионом.

Клуб не знает поражений 10 последних игр кряду во всех турнирах при семи победах и трех ничьих. За коллектив не сыграют защитник Лапорт, полузащитник Филлипс (травмы).

Манчестер Юнайтед находится на 6-м месте в таблице с отставанием в пять очков от соперника. Команда в прошлом сезоне АПЛ заняла шестую позицию.

Клуб потерпел одно поражение в последних шести играх во всех турнирах при пяти победах. Коллектив не сможет рассчитывать на защитников Магуайра, Уильямса (травмы).

Статистика знает 188 поединков между соперниками. 57 раз выиграл Манчестер Сити, 78 — Манчестер Юнайтед. 53 матча завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Сити — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 1,33, то, что выиграет Юнайтед, оценивается в 8,00, ничья — в 5,50.