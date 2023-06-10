«Не знаю, кто победит». Защитник Манчестер Сити не считает свою команду фаворитом в финале ЛЧ 10 июня, 14:25 Рубен Диаш (Фото:REUTERS/Michael Regan/Handout via)

Португальский защитник «горожан» Рубен Диаш, который сыграет со своим клубом в финале Лиги чемпионов против Интера, не может с уверенностью сказать, что кубок поедет в Манчестер.

По словам футболиста Манчестер Сити, будет большой ошибкой выйти на футбольное поле с мыслью, что они уже победили.

«Самая большая ошибка, которую мы можем сделать, — это забыть, что это финал. Люди могут говорить все, что хотят, но мы считаем, что в этой игре нет фаворита. Фаворитом можно стать только тогда, когда выходишь на поле и начинаешь что-то делать».

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Однако Диаш заверил, что игроки Манчестер Сити отдадут все силы, чтобы стать победителями Лиги чемпионов в Стамбуле.

«Каждый сезон отличается. Каждый год наше главное испытание — поиск баланса при тех ресурсах, которые у нас есть. Думаю, все мы можем согласиться, что в этом сезоне мы приобрели особый баланс. Чувствую, что с тех пор, как я пришел в этот клуб, мы создали очень хорошую, сбалансированную и сильную команду. На данный момент мы выиграли два трофея. Стремимся к последнему, сделаем все возможное, чтобы его завоевать», — сказал Рубен Диаш, сообщает УЕФА.

Напомним, что игрок Интера может стать первым обладателем кубка Лиги чемпионов с турецким паспортом.

Отметим, что на нашем сайте будет онлайн-трансляцию финала ЛЧ.

Ранее букмекеры сделали прогноз на матч между Манчестер Сити и Интером.