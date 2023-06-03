Манчестер Сити в огненном матче обыграл Манчестер Юнайтед и выиграл Кубок Англии — видео

3 июня, 19:19
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Манчестер Сити завоевал Кубок Англии (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Манчестер Сити завоевал Кубок Англии (Фото:REUTERS/Carl Recine)

В рамках финала Кубка Англии Манчестер Сити одержал победу над Манчестер Юнайтед (2:1).

На 13-й секунде матча полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган открыл счет, пробив с дальней дистанции. Его гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Англии.

В средине первого тайма «красные дьяволы» сравняли счет — Бруну Фернандеш реализовал пенальти.

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На старте второго тайма Манчестер Сити вновь вышел вперед. Гюндоган забил дальним ударом, не оставив шансов голкиперу соперника Давиду Де Хеа.

До конца встречи Манчестер Юнайтед создал несколько моментов, но отыграться не сумел. Таким образом, Манчестер Сити завоевал свой седьмой трофей Кубка Англии.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Гюндоган, 1, 51 — Фернандеш, 33 (пен.)

Отметим, что в субботу, 10 июня, Манчестер Сити сыграет в финале Лиги чемпионов против Интера (Италия).

Напомним, что команда Хосепа Гвардиолы сумела выиграть чемпионат Англии, обойдя лондонский Арсенал.

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Ранее сообщалось, что клуб Премьер-лиги сделал предложение Лионелю Месси.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

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