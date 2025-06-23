Клубный ЧМ: Манчестер Сити разгромил Аль-Айн и вышел в плей-офф, Зальцбург догнал Реал — видео
Манчестер Сити обыграл Аль-Айн (Фото: Reuters/Brett Davis)
В ночь на 23 июня на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года состоялось еще два матча второго тура группового этапа.
В поединке группы G английский Манчестер Сити не оставил шансов Аль-Айну из ОАЭ.
Подопечные Хосепа Гвардиолы забили шесть голов. Дублем отметился Гюндоган, пенальти реализовал Холанд, а по голу еще забили Эчеверри, Бобб и Шерки.
Манчестер Сити благодаря победе набрал шесть очков и вышел в плей-офф турнира.
Манчестер Сити (Англия) — Аль-Айн (ОАЭ) 6:0
Голы: Гюндоган, 8, 73, Эчеверри, 27, Холанд, 45+5 (пен.), Бобб, 84, Шерки, 89
В поединке группы H встречались австрийский Зальцбург и саудовский Аль-Хиляль.
Команды не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью — 0:0.
В турнирной таблице группы Зальцбург имеет четыре очка и идет следом за мадридский Реал, у которого также четыре балла.
Зальцбург (Австрия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) 0:0
Ранее сообщалось, что Реал в меньшинстве уверенно победил мексиканскую команду на клубном чемпионате мира.