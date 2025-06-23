Клубный ЧМ: Манчестер Сити разгромил Аль-Айн и вышел в плей-офф, Зальцбург догнал Реал — видео

23 июня, 09:00
Манчестер Сити обыграл Аль-Айн (Фото: Reuters/Brett Davis)

Манчестер Сити обыграл Аль-Айн (Фото: Reuters/Brett Davis)

В ночь на 23 июня на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года состоялось еще два матча второго тура группового этапа.

В поединке группы G английский Манчестер Сити не оставил шансов Аль-Айну из ОАЭ.

Подопечные Хосепа Гвардиолы забили шесть голов. Дублем отметился Гюндоган, пенальти реализовал Холанд, а по голу еще забили Эчеверри, Бобб и Шерки.

Манчестер Сити благодаря победе набрал шесть очков и вышел в плей-офф турнира.

Манчестер Сити (Англия) — Аль-Айн (ОАЭ) 6:0
Голы: Гюндоган, 8, 73, Эчеверри, 27, Холанд, 45+5 (пен.), Бобб, 84, Шерки, 89

https://www.youtube.com/embed/OXmJzoZ1vJg?si=ITAIrd9f7nsuwD6g
flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
В поединке группы H встречались австрийский Зальцбург и саудовский Аль-Хиляль.

Команды не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью — 0:0.

В турнирной таблице группы Зальцбург имеет четыре очка и идет следом за мадридский Реал, у которого также четыре балла.

Зальцбург (Австрия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) 0:0

https://www.youtube.com/embed/iRIoooHv8z4?si=0oP-Co63HkFEKNSs
flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Реал в меньшинстве уверенно победил мексиканскую команду на клубном чемпионате мира.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол клубный чемпионат мира Манчестер Сити Зальцбург

