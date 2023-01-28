Манчестер Сити выбил Арсенал из Кубка Англии
Победный гол забил Аке (Фото:REUTERS/Molly Darlington)
Манчестер Сити победил Арсенал со счетом 1:0 в 1/16 финала Кубка Англии и выбил «канониров» из турнира.
Единственный и победный гол в матче забил Аке, который на 64-й минуте после паса Грилиша отправил мяч точно в угол ворот.
Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко вышел на поле на 66-й минуте.
Манчестер Сити - Арсенал 1:0
Гол: Аке, 64
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко был признан лучшим игроком команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед (3:2).