Манчестер Сити выбил Арсенал из Кубка Англии 28 января, 00:05 Победный гол забил Аке (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Манчестер Сити победил Арсенал со счетом 1:0 в 1/16 финала Кубка Англии и выбил «канониров» из турнира.

Единственный и победный гол в матче забил Аке, который на 64-й минуте после паса Грилиша отправил мяч точно в угол ворот.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко вышел на поле на 66-й минуте.

Видео дня

Манчестер Сити - Арсенал 1:0

Гол: Аке, 64

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко был признан лучшим игроком команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед (3:2).

