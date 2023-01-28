Манчестер Сити выбил Арсенал из Кубка Англии

28 января, 00:05
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Победный гол забил Аке (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Победный гол забил Аке (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Манчестер Сити победил Арсенал со счетом 1:0 в 1/16 финала Кубка Англии и выбил «канониров» из турнира.

Единственный и победный гол в матче забил Аке, который на 64-й минуте после паса Грилиша отправил мяч точно в угол ворот.

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Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко вышел на поле на 66-й минуте.

Видео дня

Манчестер Сити - Арсенал 1:0
Гол: Аке, 64

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко был признан лучшим игроком команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед (3:2).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Сити Арсенал (Лондон) Кубок Англии

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