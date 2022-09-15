Лига чемпионов. Ювентус потерпел второе поражение подряд, Манчестер Сити одержал волевую победу, Реал возглавил группу Шахтера
Реал победил Лейпциг со счетом 2:0 (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)
Состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов в группах E, F, G и H, а также перенесенный поединок в квартете А.
Ювентус сенсационно на своем поле проиграл Бенфике со счетом 1:2, потерпев второе поражение подряд.
Не лучшим образом обстоят дела и у Челси, который после поражения в первом туре загребскому Динамо дома не смог обыграть Зальцбург — 1:1
Манчестер Сити был близок к поражению от Боруссии Дортмунд, но в конце матча забил два гола, один из которых на счету экс-игрока дортмундцев Эрлинга Холанда, и выиграл 2:1.
Реал обыграл Лейпциг со счетом 2:0 и стал лидером группы F, где также выступает Шахтер.
Результаты матчей:
Группа А
Рейнджерс — Наполи 0:3
Голы: Политано, 68, Распадори, 85, Ндомбеле, 90+1
Удаление: Сэндс, 56 (Рейнджерс)
Нереализованный пенальти: Зелиньски, 59 (Наполи)
Группа Е
Милан — Динамо Загреб 3:1
Голы: Жиру, 45, Салемакерс, 47, Побега, 77 — Оршич, 56
Челси — Зальцбург 1:1
Голы: Стерлинг, 48 — Окафор, 75
Группа F
Реал — Лейпциг 2:0
Гол: Вальверде, 80, Ассенсио, 90+1
Группа G
Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд 2:1
Голы: Стоунс, 80, Холанд, 84 — Беллингем, 56
Копенгаген — Севилья 0:0
Группа H
Маккаби Хайфа — ПСЖ 1:3
Голы: Чери, 24 — Месси, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88
Ювентус — Бенфика 1:2
Голы: Милик, 4 — Жоау Мариу, 43, Нерес, 55
Сообщалось, что Шахтер во 2-м туре Лиги чемпионов сыграл вничью с Селтиком (1:1)
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