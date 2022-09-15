Лига чемпионов. Ювентус потерпел второе поражение подряд, Манчестер Сити одержал волевую победу, Реал возглавил группу Шахтера 15 сентября, 00:16 Реал победил Лейпциг со счетом 2:0 (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов в группах E, F, G и H, а также перенесенный поединок в квартете А.

Ювентус сенсационно на своем поле проиграл Бенфике со счетом 1:2, потерпев второе поражение подряд.

Не лучшим образом обстоят дела и у Челси, который после поражения в первом туре загребскому Динамо дома не смог обыграть Зальцбург — 1:1

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Манчестер Сити был близок к поражению от Боруссии Дортмунд, но в конце матча забил два гола, один из которых на счету экс-игрока дортмундцев Эрлинга Холанда, и выиграл 2:1.

Реал обыграл Лейпциг со счетом 2:0 и стал лидером группы F, где также выступает Шахтер.

Результаты матчей:

Группа А

Рейнджерс — Наполи 0:3

Голы: Политано, 68, Распадори, 85, Ндомбеле, 90+1

Удаление: Сэндс, 56 (Рейнджерс)

Нереализованный пенальти: Зелиньски, 59 (Наполи)

Фото: flashscore.ua

Группа Е

Милан — Динамо Загреб 3:1

Голы: Жиру, 45, Салемакерс, 47, Побега, 77 — Оршич, 56

Челси — Зальцбург 1:1

Голы: Стерлинг, 48 — Окафор, 75

Фото: flashscore.ua

Группа F

Реал — Лейпциг 2:0

Гол: Вальверде, 80, Ассенсио, 90+1

Фото: flashscore.ua

Группа G

Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд 2:1

Голы: Стоунс, 80, Холанд, 84 — Беллингем, 56

Копенгаген — Севилья 0:0

Фото: flashscore.ua

Группа H

Маккаби Хайфа — ПСЖ 1:3

Голы: Чери, 24 — Месси, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

Ювентус — Бенфика 1:2

Голы: Милик, 4 — Жоау Мариу, 43, Нерес, 55

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что Шахтер во 2-м туре Лиги чемпионов сыграл вничью с Селтиком (1:1)

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