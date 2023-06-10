Манчестер Сити в напряженном финале обыграл Интер и впервые выиграл Лигу чемпионов 10 июня, 23:55 Манчестер Сити победил благодаря единственному голу (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Манчестер Сити победил Интер со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и впервые в своей истории стал триумфатором турнира.

Манчестер Сити имел несколько возможностей открыть счет в первом тайме, однако Бернарду Силва в дебюте игры пробил рядом с воротами, а позже голкипер Интера Онана среагировал на удары Холанда и Де Брюйне.

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Во втором тайме Аканджи в простой ситуации едва не привез гол в ворота Манчестер Сити — швейцарец грубо ошибся в защите, но Мартинес, который перехватил мяч, не воспользовался провалом, пробив прямо во вратаря.

Манчестер Сити таки открыл счет на 68-й минуте, когда Родри попал точно в угол.



Уже через несколько минут Интер мог сравнять счет, но Димарко головой попал в перекладину, а после добивания на пути мяча стал Лукаку. Затем уже сам Лукаку был на острие атаки, однако пробил во вратаря.

Удвоить счет мог Фоден, но Онана выиграл дуэль, зафиксировав мяч после удара полузащитника.

На последних минутах Лукаку едва не сравнял счет, однако Эдерсон парировал его удар головой с близкого расстояния.

Манчестер Сити сумел удержать преимущество до финального свистка и выиграл свой первый трофей Лиги чемпионов.

Манчестер Сити — Интер 1:0

Гол: Родри, 68

Сообщалось, что в полуфинале Лиги чемпионов Манчестер Сити победил Реал, а Интер в дерби одолел Милан.