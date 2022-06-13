Манчестер Сити оригинально презентовал звездного новичка — видео

13 июня, 15:11
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Эрлинг Холанд подписал с Манчестер Сити контакт к лету 2027 года (Фото:ФК Манчестер Сити)

Эрлинг Холанд подписал с Манчестер Сити контакт к лету 2027 года (Фото:ФК Манчестер Сити)

Манчестер Сити официально представил в качестве игрока клуба норвежского форварда Эрлинга Холанда, перешедшего из дортмундской Боруссии.

Манчестер Сити опубликовала видеопрезентацию звездного новичка в своем официальном аккаунте в Twitter.

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В видео Манчестер Сити использовал детское фото Холанда, где он в футболке «горожан», намекнув, что норвежец с детства мечтал выступать именно за этот клуб.

Видео дня
https://twitter.com/ManCity/status/1536271702921039873?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1536271702921039873%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsportarena.com%2Ffootball%2Fapl%2Fmanchester-siti-obyavil-o-podpisanii-holanda%2F

21-летний норвежец присоединится к команде 1 июля, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Ранее сообщалось, что норвежец будет получать в Манчестер Сити более 600 тысяч евро в неделю и станет самым оплачиваемым футболистом АПЛ, обойдя бельгийского игрока Манчестер Сити Кевина де Брюйне, доход которого составляет около 460 тысяч евро в неделю.

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

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