Манчестер Сити оригинально презентовал звездного новичка — видео 13 июня, 15:11 Цей матеріал також доступний українською Эрлинг Холанд подписал с Манчестер Сити контакт к лету 2027 года (Фото:ФК Манчестер Сити)

Манчестер Сити официально представил в качестве игрока клуба норвежского форварда Эрлинга Холанда, перешедшего из дортмундской Боруссии.

Манчестер Сити опубликовала видеопрезентацию звездного новичка в своем официальном аккаунте в Twitter.

Читайте также: Ливерпуль договорился о переходе одноклубника Яремчука за рекордную сумму в истории клуба

В видео Манчестер Сити использовал детское фото Холанда, где он в футболке «горожан», намекнув, что норвежец с детства мечтал выступать именно за этот клуб.

Видео дня

21-летний норвежец присоединится к команде 1 июля, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Читайте также: Реал объявил об одном из самых дорогих трансферов в истории клуба

Ранее сообщалось, что норвежец будет получать в Манчестер Сити более 600 тысяч евро в неделю и станет самым оплачиваемым футболистом АПЛ, обойдя бельгийского игрока Манчестер Сити Кевина де Брюйне, доход которого составляет около 460 тысяч евро в неделю.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.