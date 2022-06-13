Манчестер Сити оригинально презентовал звездного новичка — видео
Эрлинг Холанд подписал с Манчестер Сити контакт к лету 2027 года (Фото:ФК Манчестер Сити)
Манчестер Сити официально представил в качестве игрока клуба норвежского форварда Эрлинга Холанда, перешедшего из дортмундской Боруссии.
Манчестер Сити опубликовала видеопрезентацию звездного новичка в своем официальном аккаунте в Twitter.
В видео Манчестер Сити использовал детское фото Холанда, где он в футболке «горожан», намекнув, что норвежец с детства мечтал выступать именно за этот клуб.
21-летний норвежец присоединится к команде 1 июля, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что норвежец будет получать в Манчестер Сити более 600 тысяч евро в неделю и станет самым оплачиваемым футболистом АПЛ, обойдя бельгийского игрока Манчестер Сити Кевина де Брюйне, доход которого составляет около 460 тысяч евро в неделю.
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