Английская Премьер-лига. Ливерпуль нанес Манчестер Сити первое поражение, Арсенал сохранил лидерство — видео

16 октября, 20:36
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Победный гол в матче Ливерпуль — Манчестер Сити забил Салах (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Победный гол в матче Ливерпуль — Манчестер Сити забил Салах (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Сегодня, 16 октября, состоялись пять матчей 11-го тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Ливерпуль со счетом 1:0 победил Манчестер Сити, нанеся " горожанам" первое поражение в сезоне. Победный гол в матче забил форвард мерсисайдцев Мохаммед Салах.

Видео дня

Также победы одержали Челси и Арсенал, который остался лидером, а Манчестер Юнайтед дома неожиданно не смог обыграть Ньюкасл.

Результаты матчей:

Астон Вилла — Челси 0:2
Голы: Маунт, 6, 65

https://www.youtube.com/watch?v=6i76tmfi_rA&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=8RU6p2cpn6o&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Саутгемптон — Вест Хэм 1:1
Голы: Перро, 21 — Райс, 65

Лидс — Арсенал 0:1
Гол: Сака, 35

https://www.youtube.com/watch?v=UBtEjEAUV8U&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Ливерпуль — Манчестер Сити 1:0
Гол: Салах, 76

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Тоттенхэм обыграл Эвертон со счетом 2:0.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Манчестер Сити ФК Ливерпуль Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Английская Премьер-лига Вест Хэм

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