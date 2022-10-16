Английская Премьер-лига. Ливерпуль нанес Манчестер Сити первое поражение, Арсенал сохранил лидерство — видео 16 октября, 20:36 Победный гол в матче Ливерпуль — Манчестер Сити забил Салах (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Сегодня, 16 октября, состоялись пять матчей 11-го тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Ливерпуль со счетом 1:0 победил Манчестер Сити, нанеся " горожанам" первое поражение в сезоне. Победный гол в матче забил форвард мерсисайдцев Мохаммед Салах.

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Также победы одержали Челси и Арсенал, который остался лидером, а Манчестер Юнайтед дома неожиданно не смог обыграть Ньюкасл.

Результаты матчей:

Астон Вилла — Челси 0:2

Голы: Маунт, 6, 65

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:0

Саутгемптон — Вест Хэм 1:1

Голы: Перро, 21 — Райс, 65

Лидс — Арсенал 0:1

Гол: Сака, 35

Ливерпуль — Манчестер Сити 1:0

Гол: Салах, 76

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Тоттенхэм обыграл Эвертон со счетом 2:0.