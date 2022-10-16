Английская Премьер-лига. Ливерпуль нанес Манчестер Сити первое поражение, Арсенал сохранил лидерство — видео
Победный гол в матче Ливерпуль — Манчестер Сити забил Салах (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Сегодня, 16 октября, состоялись пять матчей 11-го тура английской Премьер-лиги.
В центральном матче тура Ливерпуль со счетом 1:0 победил Манчестер Сити, нанеся " горожанам" первое поражение в сезоне. Победный гол в матче забил форвард мерсисайдцев Мохаммед Салах.
Также победы одержали Челси и Арсенал, который остался лидером, а Манчестер Юнайтед дома неожиданно не смог обыграть Ньюкасл.
Результаты матчей:
Астон Вилла — Челси 0:2
Голы: Маунт, 6, 65
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:0
Саутгемптон — Вест Хэм 1:1
Голы: Перро, 21 — Райс, 65
Лидс — Арсенал 0:1
Гол: Сака, 35
Ливерпуль — Манчестер Сити 1:0
Гол: Салах, 76
Турнирная таблица
Накануне Тоттенхэм обыграл Эвертон со счетом 2:0.