Манчестер Сити проиграл Тоттенхэму в английской Премьер-лиге и упустил шанс приблизиться к лидеру — видео
Манчестер Сити продолжает находиться на втором месте (Фото:REUTERS/David Klein)
Состоялись два заключительных матча 22-го тура английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм благодаря единственному голу Кейна обыграл Манчестер Сити со счетом 1:0.
«Горожане» упустили шанс приблизиться к лидеру Арсенала, который накануне уступил Эвертону, и продолжают отставать от «канониров» на пять очков.
В еще одном матче дня Ноттингем обыграл Лидс 1:0.
Результаты матчей:
Тоттенхэм — Манчестер Сити 1:0
Гол: Кейн, 15
Удаление: Ромеро, 87 (Т)
Ноттингем — Лидс 1:0
Гол: Джонсон, 14
Турнирная таблица
Накануне лондонский Арсенал с Александром Зинченко неожиданно уступил матч 22-го тура английской Премьер-лиги Эвертону, за который выступает Виталий Миколенко.
Кроме этого, Ливерпуль разгромно проиграл Вулверхэмптону, а Манчестер Юнайтед вернулся в тройку лидеров.