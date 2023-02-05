Манчестер Сити проиграл Тоттенхэму в английской Премьер-лиге и упустил шанс приблизиться к лидеру — видео

5 февраля, 21:03
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Манчестер Сити продолжает находиться на втором месте (Фото:REUTERS/David Klein)

Манчестер Сити продолжает находиться на втором месте (Фото:REUTERS/David Klein)

Состоялись два заключительных матча 22-го тура английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм благодаря единственному голу Кейна обыграл Манчестер Сити со счетом 1:0.

«Горожане» упустили шанс приблизиться к лидеру Арсенала, который накануне уступил Эвертону, и продолжают отставать от «канониров» на пять очков.

Видео дня

В еще одном матче дня Ноттингем обыграл Лидс 1:0.

Результаты матчей:

Тоттенхэм — Манчестер Сити 1:0
Гол: Кейн, 15
Удаление: Ромеро, 87 )

https://www.youtube.com/watch?v=2HqW6gUg6vY&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Ноттингем — Лидс 1:0
Гол: Джонсон, 14

https://www.youtube.com/watch?v=4ii-AejI3jw&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне лондонский Арсенал с Александром Зинченко неожиданно уступил матч 22-го тура английской Премьер-лиги Эвертону, за который выступает Виталий Миколенко.

Кроме этого, Ливерпуль разгромно проиграл Вулверхэмптону, а Манчестер Юнайтед вернулся в тройку лидеров.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм

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