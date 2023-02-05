Манчестер Сити проиграл Тоттенхэму в английской Премьер-лиге и упустил шанс приблизиться к лидеру — видео 5 февраля, 21:03 Манчестер Сити продолжает находиться на втором месте (Фото:REUTERS/David Klein)

Состоялись два заключительных матча 22-го тура английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм благодаря единственному голу Кейна обыграл Манчестер Сити со счетом 1:0.

«Горожане» упустили шанс приблизиться к лидеру Арсенала, который накануне уступил Эвертону, и продолжают отставать от «канониров» на пять очков.

Видео дня

В еще одном матче дня Ноттингем обыграл Лидс 1:0.

Результаты матчей:

Тоттенхэм — Манчестер Сити 1:0

Гол: Кейн, 15

Удаление: Ромеро, 87 (Т)

Ноттингем — Лидс 1:0

Гол: Джонсон, 14

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне лондонский Арсенал с Александром Зинченко неожиданно уступил матч 22-го тура английской Премьер-лиги Эвертону, за который выступает Виталий Миколенко.

Кроме этого, Ливерпуль разгромно проиграл Вулверхэмптону, а Манчестер Юнайтед вернулся в тройку лидеров.