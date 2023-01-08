Челси разгромно проиграл Манчестер Сити и вылетел из Кубка Англии — видео 8 января, 20:25 Манчестер Сити забил четыре безответных гола (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Манчестер Сити победил Челси со счетом 4:0 в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Счет в матче открыл Марез, который на 23-й минуте отличился точным ударом со штрафного. Уже через семь минут Альварес ударом с пенальти удвоил преимущество «горожан». Прошло еще восемь минут, как на табло уже был разгром — Фоден замкнул прострел Уокера.

Видео дня

Второй тайм выдался уже не столь результативным. На 84-й минуте Манчестер Сити получил право на еще один пенальти, который реализовал Марез, зафиксировав разгром Челси — 4:0.

Таким образом, Манчестер Сити вышел в 1/16 финала, а Челси прекратил выступления в турнире.

Манчестер Сити — Челси 4:0

Голы: Марез, 23, 85 (пен), Альварес, 30 (пен), Фоден, 38

Ранее Манчестер Сити победил Челси (1:0) в 19-м туре английской Премьер-лиги.