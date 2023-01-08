Челси разгромно проиграл Манчестер Сити и вылетел из Кубка Англии — видео

8 января, 20:25
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Манчестер Сити забил четыре безответных гола (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Манчестер Сити забил четыре безответных гола (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Манчестер Сити победил Челси со счетом 4:0 в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Счет в матче открыл Марез, который на 23-й минуте отличился точным ударом со штрафного. Уже через семь минут Альварес ударом с пенальти удвоил преимущество «горожан». Прошло еще восемь минут, как на табло уже был разгром — Фоден замкнул прострел Уокера.

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Второй тайм выдался уже не столь результативным. На 84-й минуте Манчестер Сити получил право на еще один пенальти, который реализовал Марез, зафиксировав разгром Челси — 4:0.

Таким образом, Манчестер Сити вышел в 1/16 финала, а Челси прекратил выступления в турнире.

Манчестер Сити — Челси 4:0
Голы: Марез, 23, 85 (пен), Альварес, 30 (пен), Фоден, 38

https://www.youtube.com/watch?v=pazMaov2uNQ&ab_channel=TheEmiratesFACup

Ранее Манчестер Сити победил Челси (1:0) в 19-м туре английской Премьер-лиги.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Манчестер Сити Кубок Англии

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