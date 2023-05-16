Манчестер Сити — Реал. Где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

16 мая, 16:28
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Обе команд устроит только победа (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Обе команд устроит только победа (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

NV представляет анонс ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом (1:1).

Матч Манчестер Сити (Англия) - Реал (Испания) состоится 17 мая в Манчестере на стадионе Этихад и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Что нужно знать о Манчестер Сити перед матчем:

  • выиграл свою группу, опередив Боруссию Д, Севилью и Копенгаген, в 1/8 финале выбил Лейпциг, в четвертьфинале – Баварию;
  • лидирует в чемпионате Англии, опережая ближайшего преследователя Арсенал на четыре очка, имея матч в запасе;
  • не проигрывает 22 последних матча подряд во всех турнирах при 18-ти победах и четырех ничьих;
  • под вопросом участие в игре Аке.

Что нужно знать о Реале перед матчем:

  • занял первое место в группе, опередив Лейпциг, Шахтер и Селтик, в 1/8 финала обыграл Ливерпуль, в четвертьфинале – Челси;
  • идет на втором месте в чемпионате Испании, проиграв чемпионство Барселоне, и на два очка опережает Атлетико, который идет третьим;
  • одержал три победы в пяти последних матчах при одном ничьем и одном поражении;
  • не имеет кадровых проблем перед матчем.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Гюндоган, Родри, де Брюйне, Силва, Холанд, Грилиш

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди, Вальверде, Кроос, Камавинга, Родриго, Бензема, Винисиус

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Манчестер Сити ФК Реал Мадрид

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