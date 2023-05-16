Манчестер Сити — Реал. Букмекеры дали прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов
Манчестер Сити — фаворит поединка (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)
Букмекеры сделали прогнозы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом (1:1).
Смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Реал можно здесь
Матч состоится в Манчестере на Этихаде 17 мая в 22:00 по киевскому времени.
Авторитетная контора Bwin считает, что фаворит — Манчестер Сити. Его победа соответствует коэффициенту 1,60. Успех Реала оценивается в 5,00, ничья — в 4,33.
Самым вероятным счетом является победа Манчестер Сити 2:1 за 8,00. Чуть менее вероятны ничья 1:1 за 8,25 и победа Манчестер Сити 1:0 за 8,50 и 2:0 за 8,75.
На проход Манчестер Сити в следующий раунд дают коэффициент 1,28, успех Реала по итогам двух матчей оценивается в 3,30.
В четвертьфинале Лиги чемпионов Реал одолел Челси, а Манчестер Сити выбил Баварию.