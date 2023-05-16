Манчестер Сити — Реал. Букмекеры дали прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов 16 мая, 17:13 Манчестер Сити — фаворит поединка (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Букмекеры сделали прогнозы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом (1:1).



Матч состоится в Манчестере на Этихаде 17 мая в 22:00 по киевскому времени.

Авторитетная контора Bwin считает, что фаворит — Манчестер Сити. Его победа соответствует коэффициенту 1,60. Успех Реала оценивается в 5,00, ничья — в 4,33.

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Самым вероятным счетом является победа Манчестер Сити 2:1 за 8,00. Чуть менее вероятны ничья 1:1 за 8,25 и победа Манчестер Сити 1:0 за 8,50 и 2:0 за 8,75.

На проход Манчестер Сити в следующий раунд дают коэффициент 1,28, успех Реала по итогам двух матчей оценивается в 3,30.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Реал одолел Челси, а Манчестер Сити выбил Баварию.

