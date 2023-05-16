Манчестер Сити — Реал. Онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов 16 мая, 18:03 Первый матч оставил интригу в противостоянии (Фото:REUTERS/Juan Medina)

NV следит за событиями ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом (1:1).



Матч состоится в Манчестере на стадионе Этихад"17 мая в 22:00. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Манчестер Сити никогда не выигрывал Лигу чемпионов. В этом сезоне клуб стал победителем группы, оставив позади Боруссию Д, Севилью и Копенгаген, в 1/8 финала одолел Лейпциг, в четвертьфинале – Баварию. Команда занимает первую строчку в чемпионате Англии, опережая Арсенал на четыре очка, имея на один сыгранный матч меньше.

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Клуб не проигрывает 22 последних поединков подряд во всех турнирах при 18 победах и четырех ничьих. За коллектив может не сыграть Аке.



Реал 14 раз становился победителем Лиги чемпионов и является действующим обладателем трофея. В этом сезоне клуб занял первую позицию в группе, опередив Лейпциг, Шахтер и Селтик, в 1/8 финала обыграл Ливерпуль, в четвертьфинале – Челси. Команда занимает второе место в чемпионате Испании, проиграв золотые награды Барселоне, и на два очка опережает Атлетико, занимающего третье место.

Клуб трижды выиграл, раз проиграл и однажды сыграл вничью в пяти последних поединках во всех турнирах. Не имеет кадровых потерь перед игрой.

Статистика знает 11 официальных матчей между соперниками. Реал и Манчестер Сити выиграли четыре матча. Еще три поединка завершились вничью.

Прогноз букмекеров: фаворит – Манчестер Сити. Коэффициент его победы равен 1,60. Успех Реала оценивается в 5,00, ничья – в 4,33.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Гюндоган, Родри, де Брюйне, Силва, Голанд, Грилиш

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди, Вальверде, Кроос, Камавинга, Родриго, Бензема, Винисиус