Манчестер Сити — Реал. Онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

16 мая, 18:03
Поделиться:
Первый матч оставил интригу в противостоянии (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Первый матч оставил интригу в противостоянии (Фото:REUTERS/Juan Medina)

NV следит за событиями ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом (1:1).

Матч состоится в Манчестере на стадионе Этихад"17 мая в 22:00. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Манчестер Сити никогда не выигрывал Лигу чемпионов. В этом сезоне клуб стал победителем группы, оставив позади Боруссию Д, Севилью и Копенгаген, в 1/8 финала одолел Лейпциг, в четвертьфинале – Баварию. Команда занимает первую строчку в чемпионате Англии, опережая Арсенал на четыре очка, имея на один сыгранный матч меньше.

Видео дня

Читайте также:
Манчестер Сити — Реал. Где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Клуб не проигрывает 22 последних поединков подряд во всех турнирах при 18 победах и четырех ничьих. За коллектив может не сыграть Аке.

Реал 14 раз становился победителем Лиги чемпионов и является действующим обладателем трофея. В этом сезоне клуб занял первую позицию в группе, опередив Лейпциг, Шахтер и Селтик, в 1/8 финала обыграл Ливерпуль, в четвертьфинале – Челси. Команда занимает второе место в чемпионате Испании, проиграв золотые награды Барселоне, и на два очка опережает Атлетико, занимающего третье место.

Клуб трижды выиграл, раз проиграл и однажды сыграл вничью в пяти последних поединках во всех турнирах. Не имеет кадровых потерь перед игрой.

Читайте также:
Манчестер Сити — Реал. Где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Статистика знает 11 официальных матчей между соперниками. Реал и Манчестер Сити выиграли четыре матча. Еще три поединка завершились вничью.

Прогноз букмекеров: фаворит – Манчестер Сити. Коэффициент его победы равен 1,60. Успех Реала оценивается в 5,00, ничья – в 4,33.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Гюндоган, Родри, де Брюйне, Силва, Голанд, Грилиш

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди, Вальверде, Кроос, Камавинга, Родриго, Бензема, Винисиус

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Манчестер Сити ФК Реал Мадрид

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X