Манчестер Сити — Реал: обзор полуфинала Лиги чемпионов — видео

17 мая, 23:49
Поделиться:
МанСити vs Реал (Фото:REUTERS/Carl Recine)

МанСити vs Реал (Фото:REUTERS/Carl Recine)

В среду, 17 мая, определился второй финалист самого престижного клубного турнира Европы.

Мы провели онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Реал. Английский клуб розгромил мадридцев, забив четыре мяча.

Манчестер Сити — Реал — 4:0

23 минута. Бернарду Силва открывает счет.

Видео дня

37 минута. Бернарду Силва оформляет дубль.

76 минута. Эдер Милиатао забивает мяч в свои ворота.

90+1 минута. Хулиан Альварес ставит точку в матче.

Обзор матча

Кстати, неделю назад Реал и Манчестер Сити сыграли вничью — 1:1.

Напомним, что первым финалистом ЛЧ-2023 стал Интер, который обыграл Милан.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Манчестер Сити ФК Реал Мадрид

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X