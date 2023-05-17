Манчестер Сити — Реал: обзор полуфинала Лиги чемпионов — видео
МанСити vs Реал (Фото:REUTERS/Carl Recine)
В среду, 17 мая, определился второй финалист самого престижного клубного турнира Европы.
Мы провели онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Реал. Английский клуб розгромил мадридцев, забив четыре мяча.
Манчестер Сити — Реал — 4:0
23 минута. Бернарду Силва открывает счет.
37 минута. Бернарду Силва оформляет дубль.
76 минута. Эдер Милиатао забивает мяч в свои ворота.
90+1 минута. Хулиан Альварес ставит точку в матче.
Обзор матча
Кстати, неделю назад Реал и Манчестер Сити сыграли вничью — 1:1.
Напомним, что первым финалистом ЛЧ-2023 стал Интер, который обыграл Милан.