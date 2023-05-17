Напомним, что первым финалистом ЛЧ-2023 стал Интер , который обыграл Милан.

Кстати, неделю назад Реал и Манчестер Сити сыграли вничью — 1:1.

76 минута. Эдер Милиатао забивает мяч в свои ворота.

Мы провели онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Реал . Английский клуб розгромил мадридцев, забив четыре мяча.

В среду, 17 мая, определился второй финалист самого престижного клубного турнира Европы.

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