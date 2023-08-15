Манчестер Сити — Севилья: где смотреть битву за Суперкубок УЕФА

15 августа, 21:37
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Тренировка МанСити перед финалом (Фото:REUTERS/Louiza Vradi)

Тренировка МанСити перед финалом (Фото:REUTERS/Louiza Vradi)

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы разыграют первый трофей нового евросезона.

В среду, 16 августа, в Пирее (Греция) состоится финальный поединок за Суперкубок УЕФА. Встречаются Манчестер Сити и Севилья. В прошлом сезоне МанСити стал победителем Лиги чемпионов, а Севилья снова выиграла Лигу Европы.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. NV ведет онлайн-трансляцию поединка Манчестер Сити — Севилья.

Кроме того, на территории Украины поединок за Суперкубок УЕФА в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Напомним, что Манчестер Сити впервые участвует в матче за Суперкубок УЕФА, тогда как Севилья играла в нем уже шесть раз (во всех случаях — на правах победителя Кубка УЕФА/Лиги Европы). В своем первом матче за Суперкубок УЕФА в 2006 году Севилья разгромила Барселону — 3:0, но затем потерпела пять поражений подряд.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Манчестер Сити ФК Севилья Суперкубок УЕФА

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