Манчестер Сити — Севилья: букмекеры сказали, кто выиграет Суперкубок УЕФА 16 августа, 08:47 Вратари Севильи готовятся к матчу (Фото:REUTERS/Louiza Vradi)

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы разыграют трофей нового евросезона.



В среду, 16 августа, в греческом Пирее состоится поединок за Суперкубок УЕФА. Встречаются Манчестер Сити (Англия) и Севилья (Испания).

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию встречи Манчестер Сити — Севилья.

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В букмекерских конторах явный фаворит финала английский клуб. Котировки на основное время: победа Манчестер Сити — 1.44, ничья — 5.10, победа Севильи — 8.80. Коэффициент на выигрыш Суперкубка УЕФА — 1.21 против 4.65.

Самый ожидаемый счет в матче — 2:0 в пользу клуба из Манчестера.

Ранее мы писали, где можно посмотреть в Украине матч Манчестер Сити — Севилья.