Суперкубок УЕФА. Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити — Севилья 15 августа, 16:52 Финалисты Суперкубка (Фото:УЕФА)

Победитель Лиги чемпионов встречается с победителем Лиги Европы в традиционном матче открытия нового еврокубкового сезона.



Манчестер Сити впервые участвует в матче за Суперкубок УЕФА, тогда как Севилья играла в нем уже шесть раз (во всех случаях — на правах победителя Кубка УЕФА/Лиги Европы). В своем первом матче за Суперкубок УЕФА в 2006 году Севилья разгромила Барселону — 3:0, но затем потерпела пять поражений подряд.

Видео дня

Поединок пройдет 16 августа в Пирее. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Путь в финал

Манчестер Сити выиграл Лигу чемпионов, в решающем матче победив Интер — 1:0.

Севилья выиграла Лигу Европы в сумашедшем поединке с Ромой — 1:1 (по пенальти — 4:1).

Предыдущие встречи

Команды четырежды встречались в турнирах УЕФА. МанСити выиграл все четыре матча (два — на групповом этапе недавней Лиги чемпионов-2022/23).

ЛЧ-2022/23. Манчестер Сити — Севилья — 3:1

ЛЧ-2022/23. Севилья — Манчестер Сити — 0:4

ЛЧ-2015/16. Севилья — Манчестер Сити — 1:3

ЛЧ-2015/16. Манчестер Сити — Севилья — 2:1

Стадион финала — Георгиос Караискакис

Названный в честь военачальника, погибшего во время борьбы Греции за независимость в 1820-х, нынешний домашний стадион пирейского Олимпиакоса первоначально был известен как Велодром Нео Фалирон, на котором проходили велосипедные соревнования в рамках Олимпийских игр 1896 года.

Стадион был модернизирован в 60-х и принимал финал Кубка обладателей кубков-1970/71, в котором Челси победил Реал в переигровке (1:1, 2:1). Затем Георгиос Караискакис был полностью перестроен для проведения футбольного турнира на Олимпиаде-2004. Ныне он вмещает чуть более 30 тысяч человек и является крупнейшим чисто футбольным стадионом Греции.

Фото: Twitter

Трофей

Нынешний трофей имеет высоту 58 см и весит 12,2 кг. Он используется с 2006 года и похож на своего предшественника, который был придуман и сделан в миланской мастерской Bertoni. Классическая чаша установлена на постаменте.

В постоянное владение победитель получит копию кубка, которая не превышает четыре пятых от размера оригинала.

Фото: www.irishfa.com