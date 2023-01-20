Манчестер Сити за 12 минут перевернул ход матча АПЛ и одержал волевую победу над Тоттенхэмом — видео 20 января, 00:18 Марез забил два гола и отдал одну результативную передачу (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Манчестер Сити одержал волевую победу над Тоттенхэмом со счетом 4:2 в отложенном поединке седьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).



Хозяева поля пропустили сразу два гола в течение четырех минут конца первого тайма, когда отличились Кулусевски и Эмерсон.

Перерыв позволил действующему чемпиону Англии прийти в себя, после чего манкунианцы не только отыгрались, но и одержали победу.

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Как результат, Сити забил сразу три мяча в течение 12 минут усилиями Альвареса, Холанда и Мареза (дважды) — последний также отличился еще одним голом и результативной передачей.

Эта победа позволила «Горожанам» сократить отставание до пяти очков от лидера Арсенала, который провел на один матч меньше.

Манчестер Сити — Тоттенхэм 4:2

Голы: Альварес, 51, Холанд, 53, Марез, 63, 90 — Кулушевски, 44, Эмерсон, 45+2

Накануне Манчестер Юнайтед драматично упустил победу над Кристал Пэлас в рамках АПЛ.