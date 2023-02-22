Манчестер Сити упустил победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов — видео 22 февраля, 23:54 Холанд покинул поле без забитого гола (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Манчестер Сити на выезде сыграл вничью 1:1 с Лейпцигом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити открыл счет на 27-й минуте, когда Марез получил пас от Гюндогана и точно пробил в дальний угол.

Но удержать победу «горожанам» не удалось. На 70-й минуте Гвардиол ударом головой после навеса с углового спас Лейпциг от поражения.

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Ответный матч состоится в Манчестере 14 марта.

Лейпциг — Манчестер Сити 1:1

Голы: Гвардиол, 70 — Марез, 27

Накануне в 1/8 финала Лиги чемпионов Реал разгромил Ливерпуль (5:2), а Наполи обыграл Лейпциг (2:0).