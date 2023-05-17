Манчестер Сити разгромил Реал и во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов 17 мая, 23:53 Манчестер Сити легко разобрался с Реалом (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Манчестер Сити дома победил Реал со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и во второй раз в своей истории стал финалистом самого престижного клубного турнира Европы.

Манчестер Сити мощно начал матч и это принесло свои плоды на 23-й минуте, когда Де Брюйне отличным пасом на Бернарду Силву разрезал оборону Реала, а португалец пробил точно в ближний угол.

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Прошло всего 14 минут, как Бернарду Силву ударом головой оформил дубль.

Во втором тайме Реал заиграл активнее, однако пройти оборону не удалось, а на 76-й минуте Милитао отличился автоголом, сделав положение мадридцев крайне затруднительным.

Уже в компенсированное арбитром время точку в матче поставил Альварес, который после паса Фодена ударом низом отправил мяч мимо Куртуа.

Манчестер Сити во второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. В последний раз «горожане» доходили до решающей стадии в 2021 году, когда уступили Челси со счетом 0:1.

Соперником подопечных Гвардиолы в финальном матче будет итальянский Интер, который в полуфинале обыграл Милан.

Финал состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.



Манчестер Сити — Реал 4:0 (первый матч — 1:1)

Голы: Б. Силва, 23, 37, Милитао, 76 (авт), Альварес, 90+1