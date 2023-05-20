Манчестер Сити благодаря конфузу Арсенала стал чемпионом Англии — виедо

20 мая, 21:47
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Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Phil Noble)

В рамках 37 тура чемпионата Англии Арсенал сенсационно проиграл Ноттингем Форесту (0:1). Поражение означает, что лондонцы потеряли математические шансы на чемпионство.

Единственный гол в поединке был забит на 19-й минуте, а его автором стал Авонии.

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Поражение поставило крест на шансах подопечных Микеля Артеты завоевать чемпионский трофей.

Видео дня

Ноттингем Форест — Арсенал 1:0
Гол: Авонии, 19

https://www.youtube.com/embed/xyu9GoHdQqg

Таким образом, Манчестер Сити, который в определенный момент отставал на 11 очков от «канониров», досрочно выиграл английскую Премьер-лигу.

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«Горожане» в девятый раз в своей истории завоевали трофей. Клуб из Манчестера догнал по титулам Эвертон.

Отметим, что чаще высший дивизион Англии выигрывали Манчестер Юнайтед (20), Ливерпуль (19) и Арсенал (13).

Напомним, Манчестер Сити сыграет в финале Лиги чемпионов, уничтожив перед этим мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что из-за выборов в Турции УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Манчестер Сити Арсенал (Лондон)

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