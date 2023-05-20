Манчестер Сити благодаря конфузу Арсенала стал чемпионом Англии — виедо
Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Phil Noble)
В рамках 37 тура чемпионата Англии Арсенал сенсационно проиграл Ноттингем Форесту (0:1). Поражение означает, что лондонцы потеряли математические шансы на чемпионство.
Единственный гол в поединке был забит на 19-й минуте, а его автором стал Авонии.
Поражение поставило крест на шансах подопечных Микеля Артеты завоевать чемпионский трофей.
Ноттингем Форест — Арсенал 1:0
Гол: Авонии, 19
Таким образом, Манчестер Сити, который в определенный момент отставал на 11 очков от «канониров», досрочно выиграл английскую Премьер-лигу.
«Горожане» в девятый раз в своей истории завоевали трофей. Клуб из Манчестера догнал по титулам Эвертон.
Отметим, что чаще высший дивизион Англии выигрывали Манчестер Юнайтед (20), Ливерпуль (19) и Арсенал (13).
Напомним, Манчестер Сити сыграет в финале Лиги чемпионов, уничтожив перед этим мадридский Реал.
Ранее сообщалось, что из-за выборов в Турции УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов.