Проклятие шаманов снято: известный футбольный агент утверждает, что Манчестер Сити сможет выиграть ЛЧ 9 мая, 08:41 Тренировки МанСити перед матчем с Реалом (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Уже сегодня Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов встретится с мадридским Реалом. Дмитрий Селюк считает, что у Сити есть хорошие шансы выиграть трофей в этом году.

Бывший агент Яя Туре после ухода ивуарийца из Манчестер Сити сообщил, что шаманы не позволят Пепу Гвардиоли выиграть Лигу чемпионов с горожанами. Недавно Дмитрий Селюк прокомментировал свои слова 5-летней давности и извинился перед клубом, сообщает Mirror.

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Напоминаем, что это произошло в 2018 году, когда Манчестер Сити отказался продлевать контракт с Яя Туре.

«Я хочу извиниться за это. Думаю, что настало время, чтобы эта горечь прекратилась, я знаю, что Яя чувствует то же, потому что он желает Сити только удачи.

Я могу сказать, что заклинание снято шаманами, и я думаю, что Сити выиграет Лигу чемпионов под руководством Пепа. У них есть хорошие шансы выиграть в этом году. Но что бы ни произошло, они обязательно выиграют ее в следующие три года", — сказал Селюк.

Букмекеры дали прогноз на матч между Реалом и Манчестером Сити.