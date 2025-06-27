Клубный ЧМ-2025. Манчестер Сити разгромил Ювентус в матче с семью голами, бывший клуб Реброва и Ярмоленко хлопнул дверью

27 июня, 00:04
Манчестер Сити забил Ювентусу пять голов (Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Манчестер Сити забил Ювентусу пять голов (Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Завершился групповой этап Клубного чемпионата мира по футболу в квартете G.

Манчестер Сити в матче за первое место обыграл Ювентус со счетом 5:2. Английский клуб открыл счет уже на 9-й минуте — Доку эффектно убрал защитника и пробил точно в угол. Ювентус быстро сравнял благодаря точному удару Копмайнерса. На 26-й минуте Сити снова вышел вперед — Калюлю срезал мяч в собственные ворота.

Во втором тайме в воротах Ювентуса побывали еще три мяча — отличились Холанд, Фоден и Савиньо. В конце матча Влахович сократил разрыв в счете, что стало малым утешением для Ювентуса.

Манчестер Сити финишировал первым, а Ювентус вышел в плей-офф со второго места.

Ювентус — Манчестер Сити 2:5
Голы: Копмайнерс, 11, Влахович, 84 — Доку, 9, Калюлю, 26 (авт), Голанд, 52, Фоден, 69, Савиньо, 75

В параллельном матче марокканский Видад уступил эмиратскому Аль-Айну со счетом 1:2. Счет открыл Майлула уже на 4-й минуте, но в конце первого тайма Лаба восстановил паритет, а в начале второго тайма Ромеро принес Аль-Айну победу, которая стала для команды первой на турнире, однако не помогла клубу выйти в плей-офф.

Следует отметить, что ранее главным тренером Аль-Айна был действующий наставник сборной Украины Сергей Ребров. В составе команды также выступал легенда Динамо Андрей Ярмоленко.

Видад — Аль-Айн 1:2
Голы: Майлула, 4 — Лаба, 45+1, Ромеро, 50

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Соперники Манчестер Сити и Ювентуса в 1/8 финала определятся позже.

Ранее участниками плей-офф стали: Палмейрас, Ботафогу, Бенфика, Челси, ПСЖ, Интер Майами, Фламенгу, Бавария, Боруссия Д, Флуминенсе, Интер и Монтеррей.

Сообщалось, что Интер выбил Ривер Плейт из клубного чемпионата мира.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Манчестер Сити ФК Ювентус клубный чемпионат мира Футбол

