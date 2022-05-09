Зинченко пригласил 10-летнего беженца из Украины на тренировку Манчестер Сити — фото 9 мая, 18:30 Цей матеріал також доступний українською Александр Зинченко потренировался с парнем на базе Манчестер Сити (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко организовал для 10-летнего Андрея, который из-за российского вторжения покинул свой дом, тренировку на базе английского клуба.

Об этом Зинченко рассказал в своем аккаунте в Instagram, опубликовав фото с тренировки.

Рассказывая историю парня, Зинченко рассказал, что еще 75 дней назад он хотел стать футболистом, а теперь мечтает о мире в Украине.

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«Мне очень больно от того, что из-за войны, развязанной Россией, таких детей, как Андрей, сегодня в Украине очень много. Лишенных детства, а еще хуже – жизни. Я верю, что скоро наступит день нашей, украинской победы. И все детки смогут снова проживать свое беззаботное детство, исполненное детских мечтаний и положительных эмоций, которые сегодня на несколько минут смог почувствовать Андрей на тренировке Манчестер Сити», - написал Зинченко.



Ранее Александр Зинченко сыграл в матче 35-го тура чемпионата Англии против Лидса в специальных бутсах с патриотической надписью.

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