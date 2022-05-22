Зинченко в четвертый раз стал чемпионом английской Премьер-лиги 22 мая, 20:57 Цей матеріал також доступний українською Зинченко ассистом помог Манчестер Сити завоевать чемпионство Англии (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко в четвертый раз выиграл английскую Премьер-лигу с Манчестер Сити, который стал чемпионом сезона 2021/22 после драматичной победы над Астон Виллой (3:2).

Зинченко помог Манчестер Сити завоевать титул, отдав в матче с Астон Виллой голевой пас во время второго взятия ворот, когда «горожане» сравняли счет.

Для Зинченко это четвертый триумф с Манчестера в АПЛ. До этого украинец становился чемпионом с манчестерским клубом в сезонах 2017/18, 2018/19, 2020/21.

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Также Зинченко выигрывал Кубок и Суперкубок Англии и четырежды завоевал Кубок лиги.

В этом сезоне украинский футболист сыграл в АПЛ 15 матчей, в которых отличился четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Зинченко организовал для 10-летнего беженца из Украины тренировку в Манчестер Сити.

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