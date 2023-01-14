Английская Премьер-лига. Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Манчестер Сити, Ливерпуль разгромно проиграл — видео
Манчестер Юнайтед поднялся на третье место (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Состоялись семь матчей 20-го тура английской Премьер-лиги.
В центральном матче тура Манчестер Юнайтед одержал волевую победу в дерби над Манчестером Сити 2:1. На гол Грилиша хозяева ответили точными ударами Фернандеша и Рашфорда.
Победа позволила «красным дьяволам» подняться на третье место и приблизиться к «горожанам» и лидеру — Арсеналу.
Ливерпуль сенсационно потерпел разгромное поражение 0:3 от Брайтона, который возглавляет экс-наставник Шахтера Роберто Де Дзерби.
Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко, потерпел поражение от Саутгемптона 1:2 и продолжает находиться в зоне вылета.
Результаты матчей:
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 2:1
Голы: Фернандеш, 78, Рашфорд, 82 — Грилиш, 60
Брайтон — Ливерпуль 3:0
Голы: Марч, 47, 53, Уэлбек, 81
Вулверхэмптон — Вест Хэм 1:0
Гол: Поденсе, 48
Ноттингем Форест — Лестер 2:0
Голы: Джонсон, 56, 85
Брентфорд — Борнмут 2:0
Голы: Тоуни, 39 (пен), Йенсен, 75
Эвертон — Саутгемптон 1:2
Голы: Онана, 39 — Уорд-Праус, 46, 78
Астон Вилла — Лидс 2:1
Голы: Бейли, 3, Буэндиа, 64 — Бэмфорд, 83
Турнирная таблица
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