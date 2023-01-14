Английская Премьер-лига. Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Манчестер Сити, Ливерпуль разгромно проиграл — видео

14 января, 22:15
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Манчестер Юнайтед поднялся на третье место (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Манчестер Юнайтед поднялся на третье место (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Состоялись семь матчей 20-го тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Манчестер Юнайтед одержал волевую победу в дерби над Манчестером Сити 2:1. На гол Грилиша хозяева ответили точными ударами Фернандеша и Рашфорда.

Видео дня

Победа позволила «красным дьяволам» подняться на третье место и приблизиться к «горожанам» и лидеру — Арсеналу.

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Ливерпуль сенсационно потерпел разгромное поражение 0:3 от Брайтона, который возглавляет экс-наставник Шахтера Роберто Де Дзерби.

Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко, потерпел поражение от Саутгемптона 1:2 и продолжает находиться в зоне вылета.

Результаты матчей:

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 2:1
Голы: Фернандеш, 78, Рашфорд, 82 — Грилиш, 60

https://www.youtube.com/watch?v=-fA1K0TPd9s&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Брайтон — Ливерпуль 3:0
Голы: Марч, 47, 53, Уэлбек, 81

https://www.youtube.com/watch?v=sdfrc1TB2oU&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Вулверхэмптон — Вест Хэм 1:0
Гол: Поденсе, 48

https://www.youtube.com/watch?v=q55zPMw6pUY&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Ноттингем Форест — Лестер 2:0
Голы: Джонсон, 56, 85

Брентфорд — Борнмут 2:0
Голы: Тоуни, 39 (пен), Йенсен, 75

Эвертон — Саутгемптон 1:2
Голы: Онана, 39 — Уорд-Праус, 46, 78

https://www.youtube.com/watch?v=NbwmyagSgKU&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Астон Вилла — Лидс 2:1
Голы: Бейли, 3, Буэндиа, 64 — Бэмфорд, 83

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что лондонский Челси договорился с донецким Шахтером о переходе полузащитника Михаила Мудрика за 100 млн евро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эвертон Английская Премьер-лига

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