Манчестер Юнайтед — Арсенал. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги

3 сентября, 16:58
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Зинченко готов сыграть против Манчестер Юнайтед (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Зинченко готов сыграть против Манчестер Юнайтед (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями поединка 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Манчестер Юнайтед и Арсеналом.

Поединок Манчестер Юнайтед — Арсенал состоится в Манчестере на стадионе Олд Траффорд 4 сентября в 18:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:00.

Видео дня

Что нужно знать про Манчестер Юнайтед перед матчем:

  • находится на 6-м месте в таблице с отставанием в шесть очков от соперника;
  • в прошлом сезоне АПЛ занял шестую позицию;
  • выиграл три последних поединка после двух поражений кряду;
  • не сыграют защитник Уильямс, нападающие Марсьяль и Пельистри (травмы).
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Что нужно знать про Арсенал перед матчем:

  • лидирует в лиге с отрывом в два очка от второго в таблице Манчестер Сити;
  • в прошлом сезоне АПЛ занял пятое место;
  • выиграл все пять матчей на старте лиги;
  • не сыграют полузащитники Партей, Эльнени и Нельсон (травмы), готов сыграть украинский защитник Зинченко.
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Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дало, Варан, Мартинес, Маласия — Каземиро, Эриксен — Санчо, Фернандеш, Эланга — Рашфорд

Арсенал: Рамсдейл — Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни — Локонга, Джака — Сака, Эдегор, Мартинелли — Жезус

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига

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