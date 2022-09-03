Манчестер Юнайтед — Арсенал. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги
Зинченко готов сыграть против Манчестер Юнайтед (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями поединка 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Манчестер Юнайтед и Арсеналом.
Поединок Манчестер Юнайтед — Арсенал состоится в Манчестере на стадионе Олд Траффорд 4 сентября в 18:30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:00.
Что нужно знать про Манчестер Юнайтед перед матчем:
- находится на 6-м месте в таблице с отставанием в шесть очков от соперника;
- в прошлом сезоне АПЛ занял шестую позицию;
- выиграл три последних поединка после двух поражений кряду;
- не сыграют защитник Уильямс, нападающие Марсьяль и Пельистри (травмы).
Что нужно знать про Арсенал перед матчем:
- лидирует в лиге с отрывом в два очка от второго в таблице Манчестер Сити;
- в прошлом сезоне АПЛ занял пятое место;
- выиграл все пять матчей на старте лиги;
- не сыграют полузащитники Партей, Эльнени и Нельсон (травмы), готов сыграть украинский защитник Зинченко.
Ориентировочные составы:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дало, Варан, Мартинес, Маласия — Каземиро, Эриксен — Санчо, Фернандеш, Эланга — Рашфорд
Арсенал: Рамсдейл — Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни — Локонга, Джака — Сака, Эдегор, Мартинелли — Жезус
НВ
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