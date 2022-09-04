Манчестер Юнайтед — Арсенал. Онлайн-трансляция матча английской Премьер-лиги
Роналду остался в Манчестер Юнайтед после закрытия летнего трансферного окна (Фото:Reuters/Carl Recine)
НВ следит за ходом игры 6-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Арсеналом. Начало — в 18:30 по киевскому времени 4 сентября.
Ориентировочные составы:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дало, Варан, Мартинес, Маласия — Каземиро, Эриксен — Санчо, Фернандеш, Эланга — Рашфорд
Арсенал: Рамсдейл — Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни — Локонга, Джака — Сака, Эдегор, Мартинелли — Жезус
Матч пройдет в Манчестере на стадионе Олд Траффорд. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Манчестер Юнайтед находится на 6-м месте в таблице с отставанием в шесть очков от соперника. Команда в прошлом сезоне АПЛ заняла шестую позицию.
Клуб выиграл три последних поединка после двух поражений кряду. За коллектив не сыграют защитник Уильямс, нападающие Марсьяль и Пельистри (травмы).
Арсенал лидирует в лиге с отрывом в два очка от второго в таблице Манчестер Сити. Команда в прошлом сезоне АПЛ заняла пятое место.
Клуб одержал пять побед на старте лиги. За коллектив не сыграют полузащитники Партей, Эльнени и Нельсон (травмы), готов сыграть украинский защитник Зинченко.
Статистика знает 236 поединков между соперниками. 98 раз выиграл Манчестер Юнайтед, 85 — Арсенал. 53 матча завершились вничью.
Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: МЮ — небольшой фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 2,60, то, что выиграет Арсенал, оценивается в 2,62, ничья — в 3,40.
Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото
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