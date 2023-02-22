Манчестер Юнайтед — Барселона. Где и когда смотреть матч 1/16 финала Лиги Европы

22 февраля, 21:20
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Команды устроит только победа (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Команды устроит только победа (Фото:REUTERS/Albert Gea)

NV представляет анонс ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Барселоной (первый поединок — 2:2).

Матч Манчестер Юнайтед (Англия) — Барселона (Испания) состоится 23 февраля в Манчестере на стадионе Олд Траффорд и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Что нужно знать о Манчестере Юнайтед перед матчем:

  • выйдет в 1/8 финала в случае победы;
  • занимает третью позицию в английской Премьер-лиге с отставанием в пять очков от лидера Арсенала, имея на один сыгранный матч больше;
  • не знает поражений восемь матчей подряд во всех турнирах при шести победах и двух ничьих;
  • не сыграют полузащитники ван де Бек, Эриксен, нападающий Марсьяль (травмы).
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Что нужно знать о Барселоне перед матчем:

  • выйдет в следующий раунд в случае победы;
  • занимает первое место испанской Ла Лиге, опережая ближайшего преследователя Реал на восемь очков;
  • не знает поражений 18 матчей подряд во всех турнирах при 16 победах и двух ничьих;
  • не сыграют полузащитники Гави (дисквалификация), Педри, нападающий Дембеле (травмы).
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Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Забитцер, Фернандеш, Санчо, Рашфорд, Вегхорст

Барселона: Тер Штеген; Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Бускетс, де Йонг, Кессье, Рафинья, Фати, Левандовский

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Лига Европы Манчестер Юнайтед

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