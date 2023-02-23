Манчестер Юнайтед — Барселона. Видео онлайн-трансляция матча Лиги Европы

23 февраля, 20:00
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Первый поединок завершился вничью (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Первый поединок завершился вничью (Фото:REUTERS/Albert Gea)

НВ в режиме онлайн публикует главные видеомоменты ответной игры 1/16 финала Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Барселоной (первый поединок — 2:2).

Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 23 февраля. Матч проходит в Манчестере на стадионе Олд Траффорд.

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Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Забитцер, Фернандеш, Санчо, Рашфорд, Вегхорст

Видео дня

Барселона: Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Бускетс, де Йонг, Кессье, Рафинья, Фати, Левандовский

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Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Барселона Лига Европы Манчестер Юнайтед

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