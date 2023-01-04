Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко впервые за пять матчей оступился, МЮ закрепился в топ-4 — видео 4 января, 01:56 Команда Зинченко потеряла очки (Фото:Reuters/Paul Childs)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) продолжается 19-й тур.



Лидер первенства Арсенал впервые за пять туров не сумел добиться победы, сыграв вничью на своем поле против третьей команды в турнирной таблице Ньюкасла — 0:0.

Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко провел на поле весь матч. В его пассиве желтая карточка на 90+6-й минуте.

Видео дня

Манчестер Юнайтед в домашних стенах одержал пятую победу кряду во всех турнирах, разгромив Борнмут благодаря голам Каземиро, Шоу и Рашфорда — 3:0.

Эвертон украинского защитника Виталия Миколенко, который провел на поле всю игру, потерпел домашний разгром от Брайтона экс-наставника Шахтера Роберто Де Дзерби — 1:4.

Результаты 19 тура АПЛ:

Арсенал — Ньюкасл 0:0

Манчестер Юнайтед — Борнмут 3:0

Голы: Каземиро, 23, Шоу, 49, Рашфорд, 86

Эвертон — Брайтон 1:4

Голы: Грей, 90+2 (с пенальти) — Митома, 14, Фергюсон, 51, Марч, 54, Гросс, 57

Лестер — Фулхэм 0:1

Гол: Мітрович, 17

Турнирная таблица АПЛ

Фото: flashscore.ua

Накануне действующий вице-чемпион Англии Ливерпуль потерпел неожиданное поражение в выездном матче от Брентфорда с результатом 1:3.