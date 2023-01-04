Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко впервые за пять матчей оступился, МЮ закрепился в топ-4 — видео

4 января, 01:56
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Команда Зинченко потеряла очки (Фото:Reuters/Paul Childs)

Команда Зинченко потеряла очки (Фото:Reuters/Paul Childs)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) продолжается 19-й тур.

Лидер первенства Арсенал впервые за пять туров не сумел добиться победы, сыграв вничью на своем поле против третьей команды в турнирной таблице Ньюкасла — 0:0.

Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко провел на поле весь матч. В его пассиве желтая карточка на 90+6-й минуте.

Видео дня

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Манчестер Юнайтед в домашних стенах одержал пятую победу кряду во всех турнирах, разгромив Борнмут благодаря голам Каземиро, Шоу и Рашфорда — 3:0.

Эвертон украинского защитника Виталия Миколенко, который провел на поле всю игру, потерпел домашний разгром от Брайтона экс-наставника Шахтера Роберто Де Дзерби — 1:4.

Результаты 19 тура АПЛ:

Арсенал — Ньюкасл 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=YHHMskd9-xg

Манчестер Юнайтед — Борнмут 3:0
Голы: Каземиро, 23, Шоу, 49, Рашфорд, 86

https://www.youtube.com/watch?v=Y6noYazlajA

Эвертон — Брайтон 1:4
Голы: Грей, 90+2 (с пенальти) — Митома, 14, Фергюсон, 51, Марч, 54, Гросс, 57

https://www.youtube.com/watch?v=YujxITUetww

Лестер — Фулхэм 0:1
Гол: Мітрович, 17

Турнирная таблица АПЛ

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне действующий вице-чемпион Англии Ливерпуль потерпел неожиданное поражение в выездном матче от Брентфорда с результатом 1:3.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Эвертон Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Лестер Сити Александр Зинченко Борнмут

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