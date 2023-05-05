Манчестер Юнайтед драматично проиграл клубу экс-наставника Шахтера в английской Премьер-лиге — видео
У Брайтона есть шанс оказаться в зоне Лиги чемпионов (Фото:REUTERS/Ian Walton)
Манчестер Юнайтед на последних минутах уступил Брайтону, который возглавляет экс-наставник Шахтера Роберто Де Дзерби, в перенесенном матче 28-го тура английской Премьер-лиги.
Судьбу матча решил единственный гол с пенальти на девятой добавленной минуте до основного времени. Шоу сыграл рукой в своей штрафной, а Макаллистер реализовал 11-метровый удар и принес своей команде победу 1:0.
Победа позволила Брайтону подняться на шестое место, при этом у команды де Дзерби меньше сыгранных матчей, чем у конкурентов. Манчестер Юнайтед занимает четвертую строчку.
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Макаллистер, 90+9 (пен)
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед вылетел из Лиги Европы, уступив в ¼ финала испанской Севилье.