Манчестер Юнайтед драматично проиграл клубу экс-наставника Шахтера в английской Премьер-лиге — видео

5 мая, 10:38
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У Брайтона есть шанс оказаться в зоне Лиги чемпионов (Фото:REUTERS/Ian Walton)

У Брайтона есть шанс оказаться в зоне Лиги чемпионов (Фото:REUTERS/Ian Walton)

Манчестер Юнайтед на последних минутах уступил Брайтону, который возглавляет экс-наставник Шахтера Роберто Де Дзерби, в перенесенном матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

Судьбу матча решил единственный гол с пенальти на девятой добавленной минуте до основного времени. Шоу сыграл рукой в своей штрафной, а Макаллистер реализовал 11-метровый удар и принес своей команде победу 1:0.

Видео дня

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Победа позволила Брайтону подняться на шестое место, при этом у команды де Дзерби меньше сыгранных матчей, чем у конкурентов. Манчестер Юнайтед занимает четвертую строчку.

Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Макаллистер, 90+9 (пен)

https://www.youtube.com/watch?v=5ACXhseJxfU&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед вылетел из Лиги Европы, уступив в ¼ финала испанской Севилье.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Роберто Де Дзерби

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