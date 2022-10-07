Лига Европы. Арсенал и Манчестер Юнайтед одержали победы, Рома неожиданно проиграла — видео
Манчестер Юнайтед обыграл на выезде Омонию (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
Состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы.
Манчестер Юнайтед после поражения на старте турнира одержал вторую победу подряд. В этот раз манкунианцы обыграли Омонию 3:2 и теперь занимают второе место в группе Е.
Также победу одержал другой английский клуб – лондонский Арсенал. "Канониры" без украинца Александра Зинченко разгромили Буде-Глимт 3:0.
Менее успешными сегодня были итальянские клубы – Рома уступила Бетису 1:2, а Лацио не смог победить Штурм, сыграв вничью 0:0.
В группе В, где выступает киевское Динамо, Фенербахче обыграл АЕК Ларнака со счетом 2:0.
Результаты матчей:
Группа A
Цюрих - ПСВ 1:5
Голы: Окита, 87, — Вертессен, 10, 15, Гакпо, 21, 55, Симонс, 35
Арсенал - Буде-Глимт 3:0
Голы: Нкетиа, 23, Холдинг, 28, Виейра, 85
Группа В
Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0
Голы: Вичуай, 26, Мамас, 80 (авт)
Группа C
ХИК - Лудогорец 1:1
Голы: Хетемай, 55 - Тисера, 10
Рома - Бетис 1:2
Голы: Дибала, 34 (пен) - Родригес, 40, Энрике, 88
Удаление: Дзаньоло, 90+3 (Рома)
Группа D
Мальме — Унион Берлин 0:1
Гол: Беккер, 68
Удаление: Шафер, 45+1 (Унион Берлин)
Брага - Рояль Унион 1:2
Голы: Руис, 49 - Нильссон, 86, Сайкс, 90+4
Группа E
Омония - Манчестер Юнайтед 2:3
Голы: Ансарифард, 34, Панайоту, 85 - Рашфорд, 53, 84, Марсьяль, 63
Шериф - Реал Сосьедад 0:2
Голы: Давид Силва, 53, Элустондо, 62
Удаление: Кьябу, 61 (Шериф)
Группа F
Штурм - Лацио 0:0
Митьюлланн - Фейенорд 2:2
Голы: Исаксен, 54, Жуниньо, 85 - Шиманьски, 23, Кокджу, 45
Группа G
Фрайбург - Нант 2:0
Голы: Кьере, 48, Грифо, 72
Олимпиакос - Карабах 0:3
Голы: Овусу, 68, Вешович, 82, Шейдаев
Группа Н
Монако - Трабзонспор 3:1
Голы: Бен-Эддер, 14, 45+2 (пен), Дисаси, 55 - Бакасетас, 72
Црвена Звезда - Ференцварош 4:1
Голы: Канга, 27 (пен), 60, Митрович, 35, Катай, 50 — Закариассен, 71
Сообщалось, что киевское Динамо уступило французскому Ренну 1:2.