Лига Европы. Арсенал и Манчестер Юнайтед одержали победы, Рома неожиданно проиграла — видео 7 октября, 00:19 Манчестер Юнайтед обыграл на выезде Омонию (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы.



Манчестер Юнайтед после поражения на старте турнира одержал вторую победу подряд. В этот раз манкунианцы обыграли Омонию 3:2 и теперь занимают второе место в группе Е.

Видео дня

Также победу одержал другой английский клуб – лондонский Арсенал. "Канониры" без украинца Александра Зинченко разгромили Буде-Глимт 3:0.

Менее успешными сегодня были итальянские клубы – Рома уступила Бетису 1:2, а Лацио не смог победить Штурм, сыграв вничью 0:0.

В группе В, где выступает киевское Динамо, Фенербахче обыграл АЕК Ларнака со счетом 2:0.

Результаты матчей:

Группа A

Цюрих - ПСВ 1:5

Голы: Окита, 87, — Вертессен, 10, 15, Гакпо, 21, 55, Симонс, 35

Арсенал - Буде-Глимт 3:0

Голы: Нкетиа, 23, Холдинг, 28, Виейра, 85

Фото: flashscore.ua

Группа В

Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0

Голы: Вичуай, 26, Мамас, 80 (авт)

Фото: flashscore.ua

Группа C



ХИК - Лудогорец 1:1

Голы: Хетемай, 55 - Тисера, 10

Рома - Бетис 1:2

Голы: Дибала, 34 (пен) - Родригес, 40, Энрике, 88

Удаление: Дзаньоло, 90+3 (Рома)

Фото: flashscore.ua

Группа D

Мальме — Унион Берлин 0:1

Гол: Беккер, 68

Удаление: Шафер, 45+1 (Унион Берлин)

Брага - Рояль Унион 1:2

Голы: Руис, 49 - Нильссон, 86, Сайкс, 90+4

Фото: flashscore.ua

Группа E

Омония - Манчестер Юнайтед 2:3

Голы: Ансарифард, 34, Панайоту, 85 - Рашфорд, 53, 84, Марсьяль, 63

Шериф - Реал Сосьедад 0:2

Голы: Давид Силва, 53, Элустондо, 62

Удаление: Кьябу, 61 (Шериф)

Фото: flashscore.ua

Группа F

Штурм - Лацио 0:0

Митьюлланн - Фейенорд 2:2

Голы: Исаксен, 54, Жуниньо, 85 - Шиманьски, 23, Кокджу, 45

Фото: flashscore.ua

Группа G

Фрайбург - Нант 2:0

Голы: Кьере, 48, Грифо, 72

Олимпиакос - Карабах 0:3

Голы: Овусу, 68, Вешович, 82, Шейдаев

Фото: flashscore.ua

Группа Н

Монако - Трабзонспор 3:1

Голы: Бен-Эддер, 14, 45+2 (пен), Дисаси, 55 - Бакасетас, 72

Црвена Звезда - Ференцварош 4:1

Голы: Канга, 27 (пен), 60, Митрович, 35, Катай, 50 — Закариассен, 71

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что киевское Динамо уступило французскому Ренну 1:2.