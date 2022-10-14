Лига Европы. В группе Динамо определились участники плей-офф, Арсенал и Манчестер Юнайтед одержали непростые победы — видео 14 октября, 00:44 Манчестер Юнайтед победил на последних минутах (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы.



В группе В, где выступает киевское Динамо, Фенербахче обыграл АЕК Ларнака и так же, как и Ренн, забронировал себе место в плей-офф. Обе команды разыграют между собой победителя группы, что позволит стартовать с 1/8 финала, тогда как вторая команда начнет игры на выбывание из 1/16 финала.

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Также участниками плей-офф стали Бетис, Реал Сосьедад и Фрайбург.

Английские Арсенал и Манчестер Юнайтед оказали непростые победы со счетом 1:0 над Буде-Глимтом и Омонией соответственно, однако еще не забронировали себе выход в следующий раунд.

Результаты матчей:

Группа А

Буде-Глимт - Арсенал 0:1

Гол: Сака, 24

ПСВ - Цюрих 5:0

Голы: Гутьеррес, 10, Верман, 15, 55, Сангаре, 35, Эль-Гази, 84

Фото: flashscore.ua

Группа В

АЭК Ларнака - Фенербахче 1:2

Голы: Тричковски, 52, (пен) - Жоао Педро, 16, Батшуаи, 80

Удаление: Анхель Гарсия, 85, (АЕК)

Нереализованный пенальти: Валенсия, 86 (Фенербахче)

Фото: flashscore.ua

Группа С

Бетис - Рома 1:1

Голы: Каналес, 34 - Белотти, 53

Лудогорец - ХИК 2:0

Голы: Гроппер, 39, Рик, 64

Удаление: Райтала, 90+3 (ХИК)

Фото: flashscore.ua

Группа D

Унион Сент-Жилуаз - Брага 3:3

Голы: Бонифаце, 20, 62, Ванзейр, 49 - Витиния, 15, 36, 41

Унион Берлин - Мальме 1:0

Гол: Кнохе, 89 (пен)

Удаление: Ломоти, 90+1 (Мальме)

Фото: flashscore.ua

Группа Е

Манчестер Юнайтед - Омония 1:0

Гол: Мактоминай, 90+3

Реал Сосьедад - Шериф 3:0

Голы: Серлот, 45+1, Рико, 66, Наварро, 81

Удаление: Зохури, 33 (Шериф)

Фото: flashscore.ua

Группа F

Фейеноорд - Митьюлланд 2:2

Голы: Тимбер, 32, Ханко, 48 - Мартинес, 16, Святченко, 58

Лацио - Штурм 2:2

Голы: Иммобиле, 45 (пен), Родригес, 71 - Бовинг, 56, 83

Удаление: Лаццари, 45+2 (Лацио)

Фото: flashscore.ua

Группа G

Карабах - Олимпиакос 0:0

Нант - Фрайбург 0:4

Голы: Кублер, 25, Грегорич, 71, Шаде, 82, Чонг Ву Йонг, 87

Фото: flashscore.ua

Группа Н



Трабзонспор - Монако 4:0

Голы: Сарр, 44 (авт), Уго, 48, Барди, 57, Трезеге, 69

Ференцварош - Црвена Звезда 2:1

Голы: Захариассен, 23, Ммаэ, 61 - Митрович, 55

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Динамо проиграло Ренну и упустило шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.