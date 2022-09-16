Лига Европы. Манчестер Юнайтед и Рома реабилитировались за поражения на старте, Лацио потерпел ошеломляющий разгром

16 сентября, 00:32
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Роналду помог Манчестер Юнайтед победить Шериф (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Роналду помог Манчестер Юнайтед победить Шериф (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Состоялись матчи 2-го тура группового раунда Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед на выезде победил Шериф со счетом 2:0 и реабилитировался за поражение в первом туре. Один из голов манкунианцев забил Криштиану Роналду, отличившийся с пенальти.

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Также победу одержала Рома, которая после поражения в первом туре разгромила ХИК 3:0.

Одна из самых больших сенсаций произошла в Дании, где Мидтьюлланн разгромил Лацио со счетом 5:1.

В группе В, где выступает киевское Динамо, Ренн разошелся миром с Фенербахче — 2:2.

Результаты матчей:

Группа А

Буде-Глимт — Цюрих 2:1
Голы: Сельнес, 54 (авт), Ветлесен, 58 — Адвиджай, 81

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа В

Ренн — Фенербахче 2:2
Голы: Терье, 52, Майер, 54 — Кахведжи, 60, Валенсия, 90+2

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа С

Бетис — Лудогорец 3:2
Голы: Энрике, 25, Хоакин, 39, Каналес, 59 — Десподов, 45+2, Рик, 74

Рома — ХИК 3:0
Голы: Дыбала, 47, Пеллегрини, 49, Белотти, 68
Удаление: Тенхо, 15 (ХИК)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа D

Брага — Унион Берлин 1:0
Гол: Витинья, 77

Унион Сен-Желуэз — Мальме 3:2
Голы: Берджесс, 15, Теума, 69, Бонифейс, 71 — Сиссей, 6, Телин, 57

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа E

Шериф — Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Санчо, 17, Роналду, 39 ( пен)

Реал Сосьедад — Омония 2:1
Голы: Гевара, 30, Серлот, 80 — Бруно Фелипе, 72

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа F

Мидтьюлланн — Лацио 5:1
Голы: Паулиньо, 26, Каба, 30, Эвандер, 53 (пен), Исаксен, 67, Святченко, 72 — Милинкович-Савич, 57

Фейеноорд — Штурм 6:0
Голы: Джаханбаш, 9, 41, Ганцко, 31, Данилу, 34, Хименес, 66, Идрисси, 78

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа G

Карабах — Нант 3:0
Голы: Квабена, 60, Зубир, 65, Янкович, 72

Олимпиакос — Фрайбург 0:3
Голы: Хефлер, 5, Грегорич, 25, 52

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа H

Монако — Ференцварош 0:1
Гол: Вечей, 79

Трабзонспор — Црвена Звезда 2:1
Голы: Хамшик, 16, Хассан, 68 — Николич, 89
Удаление: Кангва (ЦЗ), 63

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Лига Европы Манчестер Юнайтед Фенербахче ФК Монако Лацио ФК Рома Мальме Реал Сосьедад Бетис ФК Ференцварош Шериф

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