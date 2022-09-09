Лига Европы. Арсенал с Зинченко стартовал с победы, Рома и Манчестер Юнайтед сенсационно проиграли — видео
Роналду отыграл весь матч, но не помог МЮ избежать поражения (Фото:REUTERS/Craig Brough)
Состоялись матчи 1-го тура группового раунда Лиги Европы.
Лондонский Арсенал стартовал в турнире с выездной победе над Цюрихом со счетом 2:1. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко появился на поле на 69-й минуте и помог своей команде набрать три очка.
Среди самых больших сенсаций в 1-м туре следует отметить поражение Ромы от Лудогорца со счетом 1:2 и Манчестер Юнайтед от Реала Сосьедад — 0:1.
В матче между соперниками Динамо в группе В Ренн на выезде обыграл АЭК Ларнаку со счетом 2:1.
Резельтаты матчей:
Группа А
ПСВ — Буде-Глимт 1:1
Голы: Гакпо, 63 — Гренбек, 44
Цюрих — Арсенал 1:2
Голы: Крюэзиу, 44 — Маркиньос, 16, Нкетия, 62
Группа B
АЭК Ларнака — Ренн 1:2
Голы: Оер, 33 — Теате, 29, Ассигнон, 90+4
Группа С
Лудогорец — Рома 2:1
Голы: Каули, 72, Нонато, 88 — Шомуродов, 86
ХИК — Бетис 0:2
Голы: Виллиан Жозе, 45+3 (пен), 64
Группа D
Мальме — Брага 0:2
Голы: Родригеш, 30, Орта, 70
Унион Берлин — Унион Сент-Жилуаз 0:1
Гол: Линен, 39
Удаление: Михель, 90+4 (Унион Берлин)
Группа E
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад 0:1
Гол: Мендес, 58 (пен)
Омония — Шериф 0:3
Голы: Аканби, 2, Атьемвен, 55 (пен), Диоп, 76
Группа F
Лацио — Фейеноорд 4:2
Голы: Альберто, 4, Андерсон, 15, Весино, 28, 63 — Хименес, 69 (пен), 88
Штурм — Митьюлланд 1:0
Гол: Эменга, 8
Удаление: Гирлендер, 73 (Штрм)
Группа G
Фрайбург — Карабах 2:1
Голы: Грифо, 7 (пен), Доан, 15 — Вешович, 39
Нант — Олимпиакос 2:1
Голы: Мохамед, 32, Гессан, 90+3 — Мутуссами, 51 (авт)
Группа H
Ференцварош — Трабзонспор 3:2
Голы: Нгуэн, 4, 44 (пен), Траоре, 29 — Гомес, 40, Бозок, 71
Удаление: Чивич, 16 (Ференцварош)
Црвена Звезда — Монако 0:1
Гол: Эмболо, 74 (пен)
Сообщалось, что Динамо на последних минутах проиграло Фенербахче (1:2) в 1-м туре Лиги Европы.
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