Лига Европы. Арсенал с Зинченко стартовал с победы, Рома и Манчестер Юнайтед сенсационно проиграли — видео 9 сентября, 00:32 Роналду отыграл весь матч, но не помог МЮ избежать поражения (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Состоялись матчи 1-го тура группового раунда Лиги Европы.

Лондонский Арсенал стартовал в турнире с выездной победе над Цюрихом со счетом 2:1. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко появился на поле на 69-й минуте и помог своей команде набрать три очка.

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Среди самых больших сенсаций в 1-м туре следует отметить поражение Ромы от Лудогорца со счетом 1:2 и Манчестер Юнайтед от Реала Сосьедад — 0:1.

В матче между соперниками Динамо в группе В Ренн на выезде обыграл АЭК Ларнаку со счетом 2:1.

Резельтаты матчей:

Группа А

ПСВ — Буде-Глимт 1:1

Голы: Гакпо, 63 — Гренбек, 44

Цюрих — Арсенал 1:2

Голы: Крюэзиу, 44 — Маркиньос, 16, Нкетия, 62

Группа B

АЭК Ларнака — Ренн 1:2

Голы: Оер, 33 — Теате, 29, Ассигнон, 90+4

Группа С

Лудогорец — Рома 2:1

Голы: Каули, 72, Нонато, 88 — Шомуродов, 86

ХИК — Бетис 0:2

Голы: Виллиан Жозе, 45+3 (пен), 64

Группа D

Мальме — Брага 0:2

Голы: Родригеш, 30, Орта, 70

Унион Берлин — Унион Сент-Жилуаз 0:1

Гол: Линен, 39

Удаление: Михель, 90+4 (Унион Берлин)

Группа E

Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад 0:1

Гол: Мендес, 58 (пен)

Омония — Шериф 0:3

Голы: Аканби, 2, Атьемвен, 55 (пен), Диоп, 76

Группа F



Лацио — Фейеноорд 4:2

Голы: Альберто, 4, Андерсон, 15, Весино, 28, 63 — Хименес, 69 (пен), 88

Штурм — Митьюлланд 1:0

Гол: Эменга, 8

Удаление: Гирлендер, 73 (Штрм)

Группа G

Фрайбург — Карабах 2:1

Голы: Грифо, 7 (пен), Доан, 15 — Вешович, 39

Нант — Олимпиакос 2:1

Голы: Мохамед, 32, Гессан, 90+3 — Мутуссами, 51 (авт)

Группа H



Ференцварош — Трабзонспор 3:2

Голы: Нгуэн, 4, 44 (пен), Траоре, 29 — Гомес, 40, Бозок, 71

Удаление: Чивич, 16 (Ференцварош)

Црвена Звезда — Монако 0:1

Гол: Эмболо, 74 (пен)

Сообщалось, что Динамо на последних минутах проиграло Фенербахче (1:2) в 1-м туре Лиги Европы.

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