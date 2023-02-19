Английская Премьер-лига. МЮ разгромом приблизился к Манчестер Сити, Тоттенхэм вернулся в зону Лиги чемпионов — видео

19 февраля, 21:20
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Рашфорд (в центре) сделал дубль (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Рашфорд (в центре) сделал дубль (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

В английйской Премьер-лиге (АПЛ) завершился 24-й тур.

Третий в таблице Манчестер Юнайтед разгромил на своем поле Лестер 3:0 и приблизился на три очка к Манчестер Сити, который занимает второе место.

Успех хозяевам принесли два гола Рашфорда и один — Санчо. В эпизоде со вторым взятием ворот гостей результативный пас отдал экс-игрок Шахтера Фред.

Видео дня

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Тоттенхэм благодая мячам Эмерсона и Сон Хын Мина в домашних стенах победил Вест Хэм 2:0 и поднялся в зону Лиги чемпионов на четвертое место.

Результаты 24 тура АПЛ:

Манчестер Юнайтед — Лестер 3:0

Голы: Рашфорд 25, 56, Санчо 61

https://www.youtube.com/watch?v=t6tRCFe1-Rc

Тоттенхэм — Вест Хэм 2:0
Голы: Эмерсон, 55, Сон Хын Мин, 72

https://www.youtube.com/watch?v=LXC1fzHiOao

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне гол Зинченко помог Арсеналу драматично вернуть лидерство в АПЛ, Манчестер Сити сенсационно сыграл вничью с Ноттингем Форест, Челси с Мудриком проиграл дома Саутгемптону.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Тоттенхэм Вест Хэм Лестер Сити

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