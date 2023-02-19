Английская Премьер-лига. МЮ разгромом приблизился к Манчестер Сити, Тоттенхэм вернулся в зону Лиги чемпионов — видео
Рашфорд (в центре) сделал дубль (Фото:REUTERS/Molly Darlington)
В английйской Премьер-лиге (АПЛ) завершился 24-й тур.
Третий в таблице Манчестер Юнайтед разгромил на своем поле Лестер 3:0 и приблизился на три очка к Манчестер Сити, который занимает второе место.
Успех хозяевам принесли два гола Рашфорда и один — Санчо. В эпизоде со вторым взятием ворот гостей результативный пас отдал экс-игрок Шахтера Фред.
Тоттенхэм благодая мячам Эмерсона и Сон Хын Мина в домашних стенах победил Вест Хэм 2:0 и поднялся в зону Лиги чемпионов на четвертое место.
Результаты 24 тура АПЛ:
Манчестер Юнайтед — Лестер 3:0
Голы: Рашфорд 25, 56, Санчо 61
Тоттенхэм — Вест Хэм 2:0
Голы: Эмерсон, 55, Сон Хын Мин, 72
Турнирная таблица
Накануне гол Зинченко помог Арсеналу драматично вернуть лидерство в АПЛ, Манчестер Сити сенсационно сыграл вничью с Ноттингем Форест, Челси с Мудриком проиграл дома Саутгемптону.